Bp Solarczyk: Jeśli otworzymy się na Boga, to On w nas zwycięży

Jeśli otworzymy się na Boga to On w nas zwycięży i poprzez nas w tym świecie – przekonywał bp Marek Solarczyk. Uroczystą Mszą św. w parafii Bożego Ciała na stołecznym Kamionku, a obecnie konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej, która jest patronką diecezji warszawsko-praskiej rozpoczęto ‘Misje Święte’, które poprowadzą bracia z zakonu franciszkanów z Niepokalanowa. W ten sposób wierni przygotowują się do uroczystości jubileuszowych stulecia parafii.

W homilii bp Solarczyk przyrównał wspólnotę Kościoła do „Bożego Ogrodu” w którym bije źródło życia. – Powołując do istnienia parafię Jezus Chrystus otwiera przed człowiekiem ogród swojej prawdy, swojej mądrości oraz owoców swojej Męki i Zmartwychwstania. Jest to miejsce w którym możemy czuć się bezpiecznie, możemy odnaleźć harmonię oraz obecność i wsparcie samego Boga – powiedział bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Duchowny przekonywał, że Boża obecność i Boże działanie wpisane są również w ludzką codzienność. – Wielki Post jest czasem szczególnego odkrywania i rozwijania otrzymanych od Pana darów. Warto zatem zadać sobie pytanie: Co uczyniliśmy od ostatniej środy zwanej ‘Popielcem’? Co dziś uczyniliśmy? – zachęcał do refleksji.

W czasie liturgii bp Solarczyk udzielił również młodzieży sakramentu bierzmowania. Przywołując obraz drzewa oliwnego, które wydaje swoje owoce po ok. czterdziestu latach zaapelował on do młodych by przyjmując moc miłości Boga, dzięki trosce swoich najbliższych, którzy wychowali ich w duchu wiary, zanieśli teraz ją innym. Zwrócił jednocześnie uwagę, że jednym z podstawowych warunków stawania się świadkiem Boga jest najpierw dostrzeżenie i uszanowanie Jego darów w swoim sercu i w swoim życiu. – Trzeba je pielęgnować by nie zostały zniszczone czy zniekształcone, a wówczas żyjąc w nas będą inspiracją dla innych – tłumaczył bp Solarczyk.

‘Misje Święte’ zakończą się w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w przyszłą niedzielę.

Parafia we wsi Kamion (dzisiejszy Kamionek) powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Wówczas kościół i parafia nosiły tytuł św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. W 1573 roku na polach Kamiona dokonała się pierwsza wolna elekcja króla polskiego Henryka Walezego, którą poprzedziła Msza Święta. Zniszczona w czasie wojny szwedzkiej świątynia została rozebrana pozostał jedynie cmentarz, gdzie leżą pomordowani w dniach tzw. rzezi Pragi, w roku 1794. znajdują się także pomniki upamiętniające poległych w dobie insurekcji kościuszkowskiej generałów Jakuba Jasińskiego i Tadeusza Korsaka, ofiary powstania listopadowego w 1830 roku oraz obrońców Warszawy w wojnie polsko-rosyjskiej w 1831 roku w bitwie pod Olszynką Grochowską.

Po ponad dwustuletniej przerwie, 22 lutego 1917 roku, reaktywowano parafię na Kamionku nadając jej nowy tytuł „Bożego Ciała”. Nawiązano w ten sposób do tytułu, jaki nosił mały kościółek, stojący wówczas na cmentarzu kamionkowskim. W tej świątyni 13 sierpnia 1920 roku odprawił ostatnią swoją Mszę św. ks. Ignacy Skorupka, który następnego dnia zginął na polu chwały pod Ossowem, w przeddzień bitwy będącej wielkim zwycięstwem wojsk polskich nad bolszewickimi, która przeszła do historii jako „Cud nad Wisłą”.

W wyniku reorganizacji struktury administracyjnej Kościoła w Polsce i powstania diecezji warszawsko-praskiej, 25 marca 1992 roku, papież Jan Paweł II wyznaczył świątynię na Kamionku na konkatedrę, a czczoną w niej Matkę Bożą Zwycięską, ogłosił patronką nowej diecezji. W maju tego samego roku bp Kazimierz Romaniuk – pierwszy ordynariusz warszawsko-praski, odbył tam swój ingres.