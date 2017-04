Bp Solarczyk: Krzyż Zbawiciela wskazuje nam drogę przemiany świata

Krzyż Zbawiciela wskazuje nam drogę przemiany świata – powiedział bp Marek Solarczyk. W Wielki Piątek przewodniczył on Liturgii Męki Pańskiej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w czasie której adorowano Krzyż Chrystusa.

Przywołując w homilii postać Piłata biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przestrzegł przed konformizmem, który sprawia, że człowiek wyrzeka się swoich najgłębszych pragnień. – Podobnie jak rzymski namiestnik także my w codziennym życiu stajemy nieustannie przed wyborem między tym do czego jesteśmy przywiązania i co stanowi swoisty ‘obraz cezara’ a prawdą o Królestwie Chrystusa, o Bożym Duchu oraz o tym, że jesteśmy Dziećmi Boga. Piłat odrzucił obecność Boga. Wolał być przyjacielem cezara. – Co my wybierzemy? – pytał duchowny zachęcając do refleksji.

Zwrócił uwagę, że poprzez modlitwę i pokutę człowiek może współuczestniczyć w dziele odkupienia. – Ukazując w orędziu fatimskim wizję piekła, w którym cierpią dusze Matka Boża zachęca nas byśmy nie pozostawali tylko widzami czy obserwatorami ale zaangażowali się w wielkie dzieło budowania Królestwa Bożego – najpierw w swoim osobistym życiu, a później zatroszczyli się o nie również w drugim człowieku. Jako narzędzia wskazuje nam nabożeństwo ku czci Jej Niepokalanego Serce oraz pokutę – powiedział bp Solarczyk.

– Niech dotknięcie dziś Chrystusowego Krzyża odnowi w nas moc do wzięcia odpowiedzialności za życie innych. – By moc Bożego Ducha żyła i zwyciężała w obecnym świecie, w nas, przez nas i dla nas – życzył na zakończenie biskup.

Po liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego.

W Wielką Sobotę Liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana będzie przewodniczył abp Henryk Hoser.