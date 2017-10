Bp Solarczyk: Maryja jest strażniczką wszystkiego co Boże w ludzkim życiu

Maryja jest strażniczką wszystkiego co Boże w ludzkim życiu – podkreślił bp Marek Solarczyk. W piątek wieczorem peregrynująca po diecezji warszawsko-praskiej kopia Jasnogórskiego Wizerunku Czarnej Madonny została uroczyście wniesiona do parafii cywilno-wojskowej św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim.

Przywołując w homilii scenę wesela w Kanie Galilejskiej bp Solarczyk podkreślił, że tam gdzie jest Najświętsza Maryja Panna, tam również obecny jest Jezus Chrystus. – Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu to czas szczególnego spotkania z Matką – Tą, która nosiła pod swoim sercem Syna Bożego, która Go chroniła i jednocześnie, która jest gotowa do obrony tego wszystkiego co jest Jego życiem w człowieku – przekonywał duchowny.

Zwrócił uwagę, że imię Jezus oznacza ‚Bóg Zbawia’. – Chrystus przyszedł by człowiek mógł doświadczyć bliskości Boga i mógł uradować się tą bliskością – mówił bp Solarczyk tłumacząc, że strażniczką tych darów i tajemnic jest Najświętsza Maryja Panna. Jako przykład przywołał radość św. Elżbiety na widok Maryi, czy cud w Kanie Galilejskiej.

Podkreślił, że na wzór Maryi każdy kto doświadcza mocy Boga jest zaproszony by stawać się nie tylko świadkiem tych darów ale również niejako kanałem łaski Pana dla innych. – Jest potrzebna nasza bliskość, czułość, nasza obrona, wsparcie, nasza wiara, miłość, modlitwa, oraz nasze orędownictwo u Boga za innych. Wówczas będziemy w stanie, jak Apostołowie – zobaczyć owoce Bożego działania w naszym życiu czy życiu tych, którzy są obok nas – przekonywał duchowny.

Dziś wieczorem kopia Częstochowskiego Wizerunku zawita do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. Peregrynacja Jasnogórskiego Obrazu w diecezji warszawsko-praskiej zakończy się 16 czerwca 2018 roku uroczystościami w stołecznym kościele Najczystszego Serca Maryi.