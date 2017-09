Bp Solarczyk: Maryja przypomina nam, że jesteśmy dziećmi Boga

Maryja przypomina nam, że jesteśmy dziećmi Boga ochraniając w nas to co jest Jego dziełem – powiedział bp Marek Solarczyk. O północy modlił się w kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Radzyminie przed kopią Jasnogórskiego Wizerunku za kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz o nowe powołania do służby Bożej w diecezji warszawsko-praskiej.

Nawiązując w czasie Mszy św. do żydowskiej tradycji obrzędu weselnego podkreślił, że każdy zaproszony jest przez Jezusa Chrystusa – Boskiego Oblubieńca do życia w Jego Domu a więc w bliskości Nim. – Świadkami tego są właśnie osoby należące do stanu duchownego. One poprzez swoje śluby, poprzez przyjęcie zaproszenia do życia radami ewangelicznymi chcą być dla innych zwiastunami, swoistymi drogowskazami wskazującymi gdzie są tajemnice Boga i jak można do nich dojść – mówił bp Solarczyk.

Podkreślił, że osoby dają pewną gwarancją, że człowiek zagubi się na drodze wiary. – Poprzez swoją obecność i świadectwo życia mówią nam: Nie jesteś sam. Wejdą z tobą do „Domu Oblubieńca” po to, by umacniać, potwierdzać, by być dla ciebie wsparciem – przekonywał.

Bp Solarczyk podkreślił też rolę powołania kapłańskiego. Mówił, że Chrystus pragnie, by to, co jest darem Jego Życia i mocy Jego miłości, uobecniało się w życiu ludzi.

Zwrócił uwagę, że dokonuje się to nie tylko w Eucharystii ale także w każdym innym sakramencie. – Ile już osób – w tej pierwszej stacji nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu w naszej diecezji, przystąpiło chociażby do sakramentu pokuty i pojednania. – Jak wielu z nich mogło poprzez posługę kapłana usłyszeć w swoim sercu słowa Boga: „Jesteś moim umiłowanym dzieckiem”. Jakże trzeba nam za to wszystko dziękować Panu – mówił bp Solarczyk.

Zwrócił uwagę, że Bóg by działać posługuje się słabymi ludzkimi siłami. – Może poprosi nas o banalną rzecz, którą przeważnie czynimy, a która w danej sytuacji wydaje się nam niekonieczna, bo mamy inny pomysł, czy inne plany. Ważne byśmy podobnie jak słudzy w Kanie Galilejskiej ‚zrobili wszystko co nam powie’. Jemu wystarczy nasze przysłowiowe pięć chlebów i dwie ryby by dokonać cudu przemiany i dotknąć serca człowieka, bo dokona się to dzięki Jego mocy – przekonywał bp Solarczyk.

Na zakończenie poprosił wiernych o modlitwę w intencji nowych powołań, by ci których Bóg zaprasza do swojej szczególnej służby mieli odwagę pójść za Nim. – Stoimy by ofiarować Bogu siebie – naszą szczerość, naszą otwartość, by Maryja była Tą, która stanie przy kolejnych osobach i powie: „Bądź towarzyszką, towarzyszem najgłębszych tajemnic Mojego Syna – tajemnic, które On będzie chciał poprzez ciebie realizować. Niech lampa twojej wiary, ufności i miłości nigdy nie gaśnie. Bądź posłuszny, pełniąc zawsze to wszystko co powie ci Mój Syn” – zaapelował duchowny.

Peregrynacja kopii Jasnogórskiego Wizerunku w diecezji warszawsko-praskiej potrwa do 16 czerwca nawiedzając 185 parafii. Dziś wieczorem zawita do budującego się w Radzyminie sanktuarium św. Jana Pawła II.