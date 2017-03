Bp Solarczyk: Miłość Boga domaga się odpowiedzi całego serca

Miłość Boga domaga się odpowiedzi całego serca – podkreślił Bp Marek Solarczyk. W czasie uroczystej Mszy św. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej udzielił on posług liturgicznych – lektoratu i akolitatu klerykom trzeciego i czwartego roku. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia były trzydniowe rekolekcje, które poprowadził dla nich ks. Stanisław Stawicki SAC.

Przypominając w homilii, że powołanie jest darem Boga, bp Solarczyk zachęcał alumnów by z hojnością serca odpowiedzieli na zaproszenie Chrystusa. – Jezus wprowadza was na drogę swojej Miłości, której szczytem jest oddanie własnego życia za przyjaciół. Najpierw On sam chce was swoją Miłością ubogacić, a później poprzez was także innych. By to się dokonało potrzebuje jednak waszej otwartości i gotowości byście dali Mu się poprowadzić – powiedział bp Solarczyk.

Nazywając lektorów „Opiekunami Dróg Mądrości Boga” przypomniał on klerykom o konieczności nieustannego wsłuchiwania się w Boże Słowo. – Przyjmując tę posługę w Kościele jesteście zaproszeni by walczyć z całą starannością, aby ten dar był zachowany najpierw w was samych, w waszych sercach. Kiedy bowiem staniecie przed innymi jako świadkowie tej drogi, wówczas Bóg sam uczyni z was narzędzia swojej Mądrości, swojej Światłości, swojego Słowa – przekonywał bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Nawiązując zaś do posługi akolity zaapelował do alumnów by poprzez swoją wierność Bogu pomagali innymi doświadczyć Jego Chrystusa. – Dotykając Miłości Boga w tajemnicy Eucharystii, w tajemnicy komunii, dotykacie jednocześnie tajemnicy Miłości Boga w drugim człowieku i niejako dla niego. By mógł on przez was zasmakować i na nowo uwierzyć całym bogactwem swojego serca w Tego, który daje mu się cały. Skoro bowiem Bóg posyła do niego swojego przyjaciela to również i on jest zaproszony by stać się przyjacielem Boga – powiedział bp Solarczyk.

Do posługi lektoratu przystąpiło dziewięciu alumnów trzeciego roku, a do posługi akolitatu ośmiu z roku czwartego.