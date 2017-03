Bp Solarczyk: moc Miłości Boga jest w stanie zwyciężyć ludzki grzech, stając się źródłem nadziei i pokoju

Moc Miłości Boga jest w stanie zwyciężyć ludzkich grzech, stając się źródłem nadziei i pokoju – podkreślił bp Marek Solarczyk. Z okazji obchodzonego w Kościele w Polsce Dnia Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich, w diecezji warszawsko-praskiej w pierwszy piątek Wielkiego Postu odbyło się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Msza św., w czasie której przepraszano Boga za grzechy pedofilii, prosząc o uzdrowienie skrzywdzonych. Modlitwom przewodniczył bp Marek Solarczyk.

W czasie liturgii bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zachęcał do przyjęcia uzdrawiającej miłości Boga, która leży u podstawy wszelkiego dobra. – Nasze serca napełnia wiara w niepojętą ‘Moc Miłości Boga’ – moc pełną zwycięstwa, nadziei i pokoju, moc, która wprowadza harmonię w to, co doczesne oraz nadaje najgłębszy sens temu, co wieczne, dlatego modlimy się o zwycięstwo tej Bożej mocy, w tych wszystkich duchowych i fizycznych zranieniach, które są skutkiem słabości i grzechu wykorzystywania najbardziej bezbronnych – powiedział bp Solarczyk.

Przestrzegł również przed gestami, za którymi nie idzie głęboka postawa serca. – Można zauważać różne rzeczy, można nawet uczestniczyć w różnych wydarzeniach, w różnych tajemnicach życia, ale jeżeli zapomni się o tym, co jest fundamentem i źródłem, wówczas człowiek zaczyna gubić orientację. Zatrzymuje się bowiem jedynie na zewnętrznej formie, nie zadając sobie nieraz nawet pytania o sens tego co robi czy w czym uczestniczy – zwrócił uwagę kaznodzieja.

Podkreślił, że u podstaw wszelkich praktyk pokutnych, w tym również i postu – powinna stać miłość do Boga. – Tajemnica postu nie może być sprowadzona tylko do zamiany jakieś potrawy na inną. Powinien on wyrażać gotowość ludzkiego serca i umysłu, by odczytując to, co jest ważne, wartościowe, dobre, co jest niezbywalne, umieć się o to zatroszczyć, nawet za cenę poświęcenia, rezygnacji – słowem jakiejś ofiary – tłumaczył bp Solarczyk.

Zachęcał również do wierności podjętym zobowiązaniom. – Nasza wrażliwość na dobro, na Boga czy na drugiego człowieka zaczyna się często od wierności i konsekwencji, w tym wszystkim, co zostało nam zawierzone, co chcemy solidnie wykonać. To wszystko składa się bowiem na tajemnicę tego, co nazywamy wspólnym dobrem – zauważył duchowny.

Mszę św. poprzedziło nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważania do poszczególnych stacji oparte były na specjalnie przygotowanym na tę okazję tekście o. Józefa Augustyna SJ.

Zakonnik zachęcał w nich, by krocząc śladami Chrystusowego krzyża dzielić cierpienie i upokorzenie osób zranionych przez grzechy innych. – Kontemplując mękę poznamy lepiej bezgraniczne cierpienie, ból i rozpacz ofiar wykorzystania. Piętno poniżenia i rozpaczy, którym naznaczył ich dzieciństwo i młodość. Grzech wykorzystania zatruwa bowiem ich całe dorosłe życie.

Duchowny zachęcał, by modlitwa Drogi Krzyżowej obudziła uśpioną oziębłość sumienia. Chcemy powrócić do naszej „pierwszej miłości”, powierzyć się ponownie Twojemu Najświętszemu Sercu przebitemu na krzyżu. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie – modlono się w czasie nabożeństwa pasyjnego.