Bp Solarczyk: modlitwa ma moc przemiany świata

Modlitwa ma moc przemiany świata – podkreślił bp Marek Solarczyk. W podziemiach katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze odbyło się spotkanie liderów Żywego Różańca zaangażowanych w dzieło Modlitwy Różańcowej Rodziców za Dzieci, którzy jeżdżąc po parafiach dają świadectwo swojej wiary.

Nawiązując w czasie konferencji do trzeciej tajemnicy fatimskiej bp Solarczyk przypomniał o odpowiedzialności za świat. – Maryja zwraca uwagę, że jest wielu, którzy wnoszą w życie innych to co jest złe. Jako chrześcijanie, jako ludzie wiary mamy stawać przed Panem z prośbą, by to zło nie dotykało ludzkich serc, szczególnie tych, które są najsłabsze, czy najbardziej bezbronne jak dzieci i młodzieży – powiedział duchowny.

Jako szczególny środek oddziaływania wskazał modlitwę różańcową i życie w stanie łaski uświęcającej. – Poprzez nasze życie w bliskości z Panem powinniśmy wnosić w otaczający nas świat moc Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa – podkreślił.

Przekonywał, że modlitwa jest skuteczną bronią która pokonuje każdą odległość i jest w stanie zburzyć wszelkie mury zła. – Jej bogactwo i wartość są o wiele bogatsze i dalej sięgające niż możemy sobie wyobrazić czy doświadczyć. Przywołujemy bowiem mocy samego Boga, który jest Panem Wszechświata – zwrócił uwagę bp Solarczyk. Przypomniał przy tym orędzie fatimskie, w którym Maryja wielokrotnie powtarzała, że poprzez pokutę i modlitwę człowiek ratuje dusze przed śmiercią wieczną, a świat przed zagładą, którą sobie sam szykuje.

Spotkanie formacyjne poprzedziła Msza św. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Podczas liturgii bp Solarczyk zachęcał do współpracy z Bożą łaską. Podkreślił, że w duchowych zmaganiach człowiek nigdy nie jest osamotniony. – Bez względu na to co przeżywamy i co nas spotyka nie pozwólmy odebrać sobie poczucia sensu naszego życia i naszych starań, ponieważ płynie on z tego, że jako ludzie wiary, jako dzieci Boga niesiemy tę niesamowitą obietnicę samego Chrystusa, który mówi: „Jestem”. „Jestem po to by ci towarzyszyć, by cię wesprzeć, by cię podtrzymać wtedy kiedy jest to potrzebne” – zachęcał kaznodzieja.

Podkreślił, że niekiedy jedynym wyjściem z trudnej sytuacji jest powierzenie jej Chrystusowi. – Ofiarujmy zatem nasze najgłębsze tajemnice życia Jezusowi, aby dotknęła je moc samego Boga, który jest w stanie przemienić nie tylko nasze oblicza, ale również serca tych, których Mu polecamy – zaapelował bp Solarczyk.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej jest ponad 35,5 tys. członków Żywego Różańca i ponad 2 tys. uczestników Nieustannego Jerycha Różańcowego, które trwa od października 2015 r.