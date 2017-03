Bp Solarczyk: modlitwa, post i jałmużna otwierają nas na Miłość Boga

Modlitwa, post i jałmużna pomagają nam otworzyć się na Miłość Boga – podkreślił bp Marek Solarczyk. W Środę Popielcową biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył rano Mszy św. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Dzisiejsza liturgia rozpoczyna w Kościele katolickim czterdziestodniowy Wielki Post przygotowujący do Świąt Paschalnych.

– Niech będzie to dla nas czas przemiany serc i życia – powiedział w czasie Eucharystii bp Solarczyk. Nawiązując do słów proroka Joela zachęcał do spojrzenia na praktyki pokutne, jako środek pomagający głębiej otworzyć się na Boga. – Czyż modlitwa nie jest spotkaniem z kochającym nas Ojcem? By jednak do niego doszło potrzeba naszego odosobnienia i otwarcia swojego wnętrza. Często wiąże się to z jakimś wyrzeczeniem, czyli czymś co my popularnie nazywamy postem – zauważył kaznodzieja.

Zwrócił uwagę, że rezygnacja z pewnych aktywności rozwija w człowieku cnotę nadziei. – Ostatecznie rzecz biorąc umiejętność naszego wyrzeczenia się, ograniczenia czy aktywności wyraża nadzieję na odkrycie czegoś o wiele głębszego niż to z czego rezygnujemy – tłumaczył bp Solarczyk. Wspomniał, że następnym krokiem w życiu wiary jest wyjście ku drugiemu z darem miłości, czego wyrazem jest praktyka jałmużny.

W czasie Mszy św. wierni przystąpili do obrzędu posypania głów popiołem, przygotowywanym z gałązek poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej.