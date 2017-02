Bp Solarczyk: poprzez modlitwę, post i jałmużnę możemy nieść pomoc cierpiącym

Poprzez modlitwę, post i jałmużnę możemy nieść pomoc cierpiącym – podkreślił bp Marek Solarczyk podczas centralnych uroczystości z okazji 25-tego Światowego Dnia Chorego w diecezji warszawsko-praskiej. Odbyły się one w sanktuarium Matki Bożej z Lourdes na Pradze.

Podczas Mszy św. bp Solarczyk przestrzegł przed obojętnością na drugiego człowieka. Jakże wiele potrzeba z naszej strony troski i uwagi, by nie przejść obok cierpiącego, żeby zatrzymać się obok niego, by z powagą ale i pokorą spojrzeć na jego twarz i wsłuchać się w jego słowa – to jest tajemnica płynąca z Światowego Dnia Chorego – powiedział hierarcha. Wskazał, że ten dzień i przesłanie Matki Bożej z Lourdes uczą nas wrażliwości na innych i przekonują, że dzięki naszej otwartości na to kim są i czego doświadczają ludzie chorzy, będziemy potrafili w o wiele głębszy sposób przeżywać inne tajemnica swojego życia.

– Szanujmy dary które Pan nam zawierzył, dary na które mamy wpływ – by były piękniej i głębiej przeżywane w tym co stanowi bogactwo naszego osobistego powołania. Niech nasze życie jako kapłana, osoby konsekrowanej, małżonka, dziadka czy babci coraz mocniej jaśnieje światłem Bożego błogosławieństwa – zaapelował duchowny.

Jako drogę wparcia chorych i cierpiących bp Solarczyk wskazał modlitwę, post i jałmużnę. – Czyż modlitwa nie jest spotkaniem z Bogiem a poprzez Niego z tak wieloma tajemnicami ludzkiego życia, które wyrażamy w naszych intencjach – zwrócił uwagę kaznodzieja. Tłumacząc sens postu powiedział, że jest to droga na której człowiek poznaje tajemnicę drugiej osoby zaczynając od poznania samego siebie, swoich ograniczeń i darów którymi Pan go obdarował po to by później móc dzielić się nimi z innymi, by wyjść do nich z pomocną dłonią, czego wyrazem jest jałmużna. – Nie jest ona ofiarowaniem potrzebującemu tego co mi zbywa, ale podzieleniem się z nim darem swojego serca, a więc jest wyrazem miłości płynącej z wdzięczności wobec samego Boga. Niekiedy jest to kosztem naszego trudu, czy samoograniczenia się do czego wzywa nas praktyka postu – wyjaśniał bp Solarczyk.

Po liturgii odbyło się nabożeństwo lourdzkie. Następnie osoby starsze i cierpiące przystąpiły do sakramentu namaszczenia chorych.