Bp Solarczyk: różaniec jest narzędziem zwycięstwa Boga w ludzkim życiu

Różaniec jest narzędziem zwycięstwa Boga w ludzkim życiu – podkreślił bp Marek Solarczyk. Podczas uroczystości odpustowych w Ośrodku Duszpasterskim pw. Matki Bożej Pompejańskiej na stołecznym Tarchominie odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Bartłomieja Longo, człowiek który z przeciwnika Kościoła stał się wielkim Apostołem Różańca.

Nawiązując w homilii do tajemnicy Zwiastowania Pańskiego bp Solarczyk podkreślił, że Bóg nieustannie wspiera człowieka na drodze wiary. – W czasach Starego Testamentu posyłał ludziom aniołów, bądź sam przychodził by objawić im tajemnice swojego życia i planów, które chciał zrealizować. Tymczasem w Nowym Przymierzu to człowiek za sprawą Ducha Świętego staje się dla innych zwiastunem, źródłem i obrońcą Bożych darów – powiedział bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Przekonywał, że dar Bożego błogosławieństwa, o którym usłyszała i który otrzymała Maryja jest również ofiarowany każdemu wierzącemu. – Jesteśmy otoczeni mocą Pana, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli w to uwierzymy i jeśli to przyjmiemy, wówczas Bóg będzie mógł w nas i przez nas, tak jak przez Najświętszą Maryję Pannę, dokonywać swoich dzieł w tym świecie – powiedział bp Solarczyk.

Mówiąc o wartości modlitwy różańcowej przekonywał, że ten kto go odmawia nigdy nie zwątpi. – Nawet jeśli sami nie będziemy mieli siły, czy nie będziemy potrafili sprostać życiowym powołaniom to obok nas znajdą się ludzie – orędownicy na czele z Maryją, którzy nas wesprą, którzy podtrzymają, którzy sprawią że droga, która wydawała się niemożliwa do przebycia doprowadzi nas do Bożych tajemnic – zapewnił duchowny.

Zachęcał jednocześnie, by poprzez modlitwę różańcową stawać się źródłem duchowej mocy dla innych.

Bł. Bartłomiej Longo z satanisty stał się wielkim krzewicielem modlitwy różańcowej. To z jego inicjatywy wybudowano u podnóża Wezuwiusza, słynne sanktuarium Różańca Świętego, zwane ‘Włoskimi Pompejami’. Jego relikwie wspólnocie Ośrodka Duszpasterskiego Matki Bożej Pompejańskiej na stołecznym Tarchominie ofiarował bp Pompejów Tommaso Caputo w sierpniu bieżącego roku w czasie swojego pobytu w Polsce.

Krzyż i plac pod budowę nowej świątyni pw. Matki Bożej Pompejańskiej zostały poświęcony przez abp. Henryka Hosera 22 października 2016 roku. Będzie to jedyna parafia pod tym wezwaniem w całej metropolii warszawskiej. W Polsce takiego patrona ma tylko jedna świątynia: w Żernikach Wrocławskich.