Bp Solarczyk: tajemnica Krzyża Chrystusa to tajemnica bliskości Boga, który towarzyszy człowiekowi

Tajemnica Krzyża Jezusa Chrystusa to tajemnica bliskości Boga, który towarzyszy człowiekowi – podkreślił bp Marek Solarczyk. W ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył uroczystościom w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach-Pustelniku, w czasie których poświecił nowe stacje Drogi Krzyżowej.

W homilii bp Solarczyk przekonywał, że Bóg nieustannie żyje i działa w świecie wspierając człowieka swoją łaską. Zachęcał by spojrzeć na nabożeństwo drogi krzyżowej jako tajemnice ludzkiego życie i wiary, w które wpisana jest obecność Pana. – Tajemnica Krzyża Jezusa Chrystusa jest przecież niesamowitą obietnicą samego Boga potwierdzoną w osobie Jego Syna, że On jest obecny w życiu człowieka w każdej sytuacji, nawet tak trudnej, dramatycznej czy tragicznej, jaką była droga krzyża a później męka i śmierć Chrystusa. On był tym, który to przeszedł i który pomaga nam przechodzić nasze bolesne doświadczenia – przekonywał duchowny.

Przywołał postać św. Jana Pawła II i jego ostatni Wielki Piątek, kiedy podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum on w swoim Pałacu Apostolskim trzymał w dłoniach krzyż. – Stając w tajemnicy słabości, choroby, powiedzielibyśmy swojego umierania Ojciec Święty trzymał w dłoniach znak nadziei nadający sens tak wielu doświadczeniom. I podobnie jak wówczas, także dziś moglibyśmy powiedzieć, staje on pośród nas w tajemnicy tych różnych sytuacji, które od czasu zakończenia jego ziemskiej wędrówki, niestety ciągle dotykają jego osoby, pokazując co jest najważniejsze – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

Przypomniał również o odpowiedzialności za dar wiary. – Doświadczając sami bliskości Boga i ufając On nieustannie nas wspiera i prowadzi jesteśmy wezwani by pomagać innym przechodzić trudne doświadczenia towarzysząc ich swoją modlitwą i swoim świadectwem życia. Do tego przecież wzywa nas łaska sakramentu chrztu, sakramentu małżeństwa, łaska konsekracji zakonnej, ale jak również łaska wspólnoty Kościoła. Możemy doświadczać tego w czasie każdej liturgii kiedy wraz z darami chleba i wina zawierzamy innych Bogu prosząc by to On ich prowadził i wspierał – zwrócił uwagę duchowny.

W czasie liturgii bp Solarczyk poświęcił w nowo wybudowanej świątyni stacje drogi krzyżowej.