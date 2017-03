Bp Solarczyk: Twitter to doskonały kanał dla nowej ewangelizacji

Twitter to doskonały kanał dla nowej ewangelizacji – podkreślił w rozmowie z KAI bp Marek Solarczyk, który od 2013 roku publikuje tam swoje wpisy. Zaznacza, że Dobrą Nowinę trzeba głosić wszelkimi możliwymi sposobami, a media społecznościowe to coraz bardziej dynamicznie rozbudowujący się areopag gdzie można spotkać tysiące, a nawet miliony ludzi.

– Twitter jest więc doskonałą odpowiedzią na szybkie tempo życia i natłok informacji. Myśl, która nie przekracza 140 znaków ma szansę dotrzeć do szerokiego odbiory prowokując go do refleksji – zwraca uwagę duchowny. I jak dodaje – Taki jest również cel moich tweetów, które codziennie wczesnym rankiem pojawią się w przestrzeni wirtualnej. Większość z nich to zwięzły komentarz do codziennej Ewangelii.

W ostatnich dniach na rynku wydawniczym pojawiła publikacja „Ćwierkać o pięknie Boga i Jego Miłości”, będąca zbiorem tweetów bp Marka Solarczyka z 30 miesięcy jego duszpasterskiego posługiwania. Pierwszy wpis pojawił się 28 maja 2013 roku w rocznicę jego święceń prezbiteratu. – Była to odpowiedź na pytania i refleksje internatów pojawiające się na moim fanpage’u – wspomina bp Solarczyk. Od tamtego czasu w przestrzeni wirtualnej jest już 1,5 tys. tweetów. – Każdy z nich jest dla mnie okazją do szczególnego zatrzymania się nad Słowem Bożym, a poprzez Twittera podzielenia się przemyśleniami ze znaczną grupą odbiorców – wyznaje bp Solarczyk.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że publikacja książkowa przyczyni się do tego by to co pojawia się na stronach internetowych, stało się także okazją do dłuższego zatrzymania się i głębszej refleksji nad życiem duchowym i relacjami z innymi, także w czasie kiedy człowiek jest poza światem wirtualnym.

W czwartek bp Marek Solarczyk weźmie udział w debacie Stacja7.pl na temat mediów społecznościowych. Natomiast publikację poświęconą swoim tweetom będzie podpisywał w sobotę w Arkadach Kubickiego na stoisku Wydawnictwa Zgromadzenia Sióstr Loretanek od godz. 13.00.