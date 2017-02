Bp Solarczyk: Tylko Bóg zna odpowiedź na pytanie o sens cierpienia

Tylko Bóg zna odpowiedź na pytanie o sens cierpienia – powiedział bp Marek Solarczyk. W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej odwiedził małych pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

W trakcie Mszy św. przekonywał on, że każdy bez względu na wiek i swoją sytuację egzystencjalną jest dzieckiem Boga, a zatem nosi w sobie Jego Życie, nawet jeśli nie rozumie tego co go spotyka.

Zwrócił uwagę, że przychodzi w życiu taki moment, w którym człowiek staje z ludzką bezradnością nie potrafiąc znaleźć odpowiedzi na wszystkie rodzące się w nim pytania zaczynające się od słowa ‘dlaczego’? – Wynika to przede wszystkim z tego, że to co przeżywa zawsze jest wpisane w nasze czysto ludzkie odczucia i refleksje, a więc w to ile po ludzku jesteśmy w stanie pewne rzeczy zrozumieć – tłumaczył duchowny. Dodał, że nawet jeżeli człowiek nie potrafi, czy raczej nie chce zerwać z przysłowiowego ‘Drzewa Poznania Dobra i Zła’ to pozostaje mu jeszcze nadzieja, że w rajskim ogrodzie rośnie Drzewo Bożego Życia.

Zachęcał także dzieci i ich rodziców by nie tracili nadziei na wyzdrowienie. – Poprzez wspólne trwanie przed Panem chcemy wesprzeć was wypraszając potrzebne łaski będące siłą na drodze dochodzenia do zdrowia, a dla tych którzy podejmują troskę o leczenie, źródłem radości z owoców swoich starań – powiedział bp Solarczyk. Zapewnił jednocześnie, że w ten łańcuch modlitwy za chorych, ich rodziny i personel medyczny włączają się duchowo także inni. Jednym z wyrazów tego są pluszaki i gry które ofiarowali.

Po liturgii bp Solarczyk odwiedził małych pacjentów na oddziałach szpitalnych. Spotkanie zorganizowała diecezjalna Caritas. Najmłodsi otrzymali od niej prezenty współfinansowane przez dwie duże firmy.