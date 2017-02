Bp Solarczyk: Zróbmy wszystko by być wiernymi charyzmatowi

Nie zatrzymujmy się nad ilością powołań, ale zróbmy wszystko by być wiernymi charyzmatowi – podkreślił bp Marek Solarczyk. Uroczystą Mszą św. w Domu Prowincjalnym Prowincji Matki Bożej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo na warszawskim Marysinie, rozpoczęła się wizytacja generalna. Poprowadzi ją przełożona generalna matka Maria Celestyna Giertych wraz z wikarią generalną siostrą Danatą Marią Brych.

Nawiązując w homilii do posynodalnej adhortacji Apostolskiej św. Jana Pawła II Vita Consecrata, bp Solarczyk zachęcał siostry do wierności ślubom zakonnym. Przypomniał, że najważniejsze jest życie w jedności z Bogiem.

– Jezus zaprasza, by nasze serca były przede wszystkim wypełnione Jego Miłością oraz byśmy potrafili inne serca wypełniać Bożą Miłością – powiedział kaznodzieja. Przestrzegł przy tym przed ocenianiem innych według swojego ludzkiego, często ułomnego osądu.

– Jako osoby konsekrowane mamy być ‘strażniczkami i strażnikami Bożej Miłości w innych’. Naszym zadaniem jest pomóc im przyjąć Boże dary, tak by mogły się one w nich rozwinąć – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że ślub ubóstwa oznacza przyjmowanie wszystkiego co przynosi życie, jako daru Boga. – Jan Paweł II komentując tę radę pisał, że „osoba która ją przyjmuje wyznaje Syna Bożego, który wszystko otrzymuje od Ojca i z Miłością wszystko Mu oddaje, czyniąc ofiarę z własnej wolności”. Tymczasem jakże często potrafimy mieć własne pragnienia, które sprawiają, że nie zawsze i nie do końca przyjmujemy to co nas spotyka ufając, że Bóg nas prowadzi i nie zawsze oddajemy Mu rzeczywiście wszystko – zauważył duchowny.

Mówiąc o ewangelicznej radzie posłuszeństwa, zwrócił uwagę, że prowadzi ona przede wszystkim do życia zgodnie z wolą Boga.

Bp Solarczyk zachęcał również siostry, by poprzez ich świadectwo swojego życia, inni zawsze dostrzegali Boga i oddawali Mu chwałę.

Nawiązując na zakończenie do kwestii powołań podkreślił –Nie zatrzymujmy się nad ilością, ale zróbmy wszystko by być wiernymi charyzmatowi.

Wizytacja generalna w Prowincji Matki Bożej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo potrwa do 3 maja. – Odbywa się ona zgodnie z założeniami św. Franciszka, a więc jej celem jest nawiedzać siostry, pocieszać i upominać – powiedziała s. Fiedelia Janas.

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, jest instytutem zakonnym na prawach papieskich. Powstało z inicjatywy bł. Angeli Truszkowskiej w 1855 roku. W Polsce jest ponad 700 sióstr mieszkających w dwudziestu czterech domach. Zgromadzenie ma również dwa domy w Rosji oraz dziesięć w Afryce, w tym między innymi w Kenii.

Zgodnie z charyzmatem siostry poprzez Eucharystię i miłosierdzie starają się odnawiać świat. W Warszawie prowadzą Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet, Ośrodek Socjoterapeutyczny oraz dwa przedszkola.