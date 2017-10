Bp Stefanek o nowej formie modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa

O nowej formie modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa, która rozwija się w ostatnich latach – poinformował księży biskupów na 377. zebraniu plenarnym KEP bp Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, prosząc o nadanie jej „nihil obstat” (nic nie stoi na przeszkodzie). Chodzi o to, by modlitwie do Najświętszego Serca Jezusa towarzyszył wątek „obmycia wodą i zanurzenia we krwi wypływającej z przebitego włócznią serca Jezusa” – siebie i swoich bliskich.

– W tym szerokim nurcie duchowości, która bierze początek w objawieniach Najświętszego Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque, a która do Polski dotarła dzięki św. Faustynie wyjaśnił bp Stefanek – powstał pomysł szczególnej modlitwy, która wykorzystuje fakt znany z Pisma Świętego, że serce Jezusa zostało przebite włócznią. A wypływająca z serca Jezusa krew i woda jest darem Boga dla nas wszystkich, gdyż są o źródła sakramentów. Św. Maria Małgorzata Alacoque była francuską mistyczką, która w latach 1673-1689 doświadczyła przed Najświętszym Sakramentem 80 wizji i objawień związanych z tajemnicą Serca Jezusowego.

Obecny pomysł polega na tym, aby w normalnych modlitwach – jak podkreślił bp Stefanek: „obmywać wodą i zanurzać we krwi Chrystusa, aktem woli, siebie i najbliższych, polecając ich Panu Bogu”. Jest to stara tradycja duchowości biblijnej i wielu modlitewnych zwyczajów. Otwarty bok Jezusa i wypływające z niej krew i woda są to znaki miłosierdzia, które mieszka w przebitym sercu Jezusa – owym „morzu miłosierdzia”, które jest obfite, przepełnione miłością i nigdy się niekończące „tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski” – jak pisze o. Paweł Warchoł OFMConv w swojej monografii „Krew i woda dar Miłości miłosiernej”.

„W ostatnich latach – poinformował biskup Stefanek – pojawiło się środowisko z s. Marią, franciszkanką Rodziny Maryi z Warszawy na czele, które propaguje tę formę modlitwy. Teraz chodzi im o stworzenie pewnego obyczaju w Kościele, wydawanie tekstów tej modlitwy np. w formie specjalnego obrazka”.

Bp Stefanek prosił Konferencję Episkopatu, aby – tak jak jest przyjęte w Kościele – udzielić nihil obstat tej nowej formie modlitwy, po przyjrzeniu się środowisku, które ją proponuje i dokładnym przeanalizowaniu jej treści i przesłania. Udzielenie przez kompetentną władzę kościelną tej formuły oznacza potwierdzenie zgodności z wiarą i nauczaniem Kościoła proponowanej inicjatywie bądź publikacji.

– I o to dzisiaj prosiłem księży biskupów – poinformował bp Stefanek w rozmowie z KAI.