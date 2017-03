Bp Stefanek: Święta Faustyna jest waszą parafianką

W III niedzielę Wielkiego Postu, w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Jeżowie, odbyła się uroczystość wprowadzenia do kościoła parafialnego, relikwii św. Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego Miłosierdzia.

„Dzisiejsza uroczystość, zapisze się szczególnymi zgłoskami w historii naszej parafii, jak i całego Jeżowa. – mówił podczas powitania ks. Andrzej Chmielecki. Nasza parafia, choć istnieje od prawie 700 lat, taką uroczystość ma po raz pierwszy. Gościmy dziś bowiem dwóch księży biskupów ks. bpa Stanisława Stefanka z Łomży oraz ks. bpa Adama Lepę z Łodzi” – dodał proboszcz.

Wprowadzenie relikwii, zbiegło się z corocznym odpustem parafialnym ku czci patrona parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Podczas liturgii obecni byli księża pracujący w parafii, pochodzący z niej, jak również księża z sąsiednich parafii dekanatu brzezińskiego.

Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz biskup senior Stanisław Stefanek, który w swoim słowie zatrzymał się na trzech ważnych wydarzeniach, „które ołtarz Chrystusowy w dniu dzisiejszym jednoczy” – mówił biskup senior. To odpust Józefowy w waszej parafii, przybycie do tej świątyni św. Faustyny w jej relikwiach. Ona od teraz jest waszą parafianką, bo jako patronka i opiekunka, na stałe zagościła w waszej świątyni. Natomiast trzecim wydarzeniem jest Samarytanka, z dzisiejszej Ewangelii, która spotyka się z Jezusem przy studni.” – zauważył biskup senior.

Przybliżając postać Apostołki Bożego Miłosierdzia, której relikwie zostały ustawione przy ołtarzu głównym jeżowskiej świątyni, celebrans przypomniał, że Pan Jezus zlecił Faustynie specjalną misję. –„Ona nie własne doświadczenie głosiła, ale odsłaniała w nim Chrystusa – Miłość, która zaprasza nas w głąb tajemnicy zmartwychwstania. Święta Faustyna niesie nam orędzie miłości, która zbawia, która przynosi dynamikę zmartwychwstania” – zaznaczył biskup.

„Gdy sięgasz po „Dzienniczek św. Faustyny”, to nie sięgasz do książki czy podręcznika. Nie spotykasz się z jej przemyśleniami, ale z samym Panem Jezusem. Bo ona tam napisała: dziś spotkałam Pana Jezusa. Ja czytając to, przyłączam się do Faustynki i proszę ją za siebie – dzielił się swoim świadectwem biskup łomżyński. Zaapelował też -„nie zapominajcie o koronce, której nauczył św. Faustynę odmawiać sam Pan Jezus. Ta modlitwa jest modlitwą Jezusową” – podkreślił.

Zachęcał także: zaglądnijcie najdrożsi do „Dzienniczka św. Faustyny” i zobaczcie, jak Pan Jezus mieszał jej w planach. Począwszy od zabawy, na której była w Łodzi w Parku Wenecja, z którego udała się do katedry, a dalej do klasztoru w Warszawie. Choroba, która krzyżowała jej wszystko. Poczytajcie św. Faustynę, ona sobie radziła z tymi bardzo trudnymi chwilami, które krzyżowały jej życie. A jaki klucz? – pytał biskup. Kluczem był Pan Jezus!” – odpowiedział.

Przed błogosławieństwem, głos zabrał ksiądz biskup Adam Lepa, który podziękował za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość oraz podzielił się z zebranymi swoim doświadczeniem spotkania ze świętą, podczas konsekracji sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.