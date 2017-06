Bp Stobrawa: niech skarb wiary stanie się kolejną piękną kartą historii Opola

„Skarb naszej wiary niech stanie się kolejną, piękną kartą historii Opola i trwałym śladem dla ludzi, którzy po nas będą żyli na tej ziemi” – powiedział bp Paweł Stobrawa w opolskiej katedrze z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Opolskiej. W tym roku mija 34. rocznica koronacji obrazu przez Jana Pawła II.

Wspominając pielgrzymkę św. Jana Pawła II na Górę św. Anny 21 czerwca 1983 roku, opolski sufragan przypomniał, że Ojciec Święty przybył, aby umocnić dziedzictwo wiary, które przetrwało całe pokolenia. „Podczas tej pielgrzymki, papież na skronie Matki Najświętszej i Dzieciątka Jezus na opolskim obrazie nałożył korony, by jeszcze większą wartość otrzymał nie tylko obraz, ale by głębszą stała się wiara wyrażana w pieśni: «Opolska Pani Tyś naszą Matką, za nami zawsze wstawiaj się. Umacniaj wiarę na chrzcie nam daną o święta Pani wstawiaj się»”.

Zdaniem kaznodziei, to wydarzenie na Górze św. Anny zostało na stałe wpisane w dzieje diecezji opolskiej między innymi poprzez przeniesienie święta Najświętszej Maryi Panny Opolskiej z dnia 17 lipca na 21 czerwca. „Z okazji 34. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej zgromadziliśmy się, aby nie tylko przypomnieć tamto wydarzenie, ale by – jak to proponował papież – umocnić naszą wiarę” – zaznaczył.

Opolski biskup pomocniczy zachęcił również do refleksji nad wypełnieniem wskazania, które dał Jan Paweł II na Górze św. Anny, bowiem skuteczność przekazywania skarbu wiary i duchowego dziedzictwa będzie zależało od głębi naszej wiary i wielkiego szacunku dla drugiego człowieka.

„Z dumą, szacunkiem i wdzięcznością – mówił bp Stobrawa – patrzymy w historię naszego miasta i minione wieki. Podziwiamy nieliczne ślady materialne z tamtych czasów, bo przecież tak wiele uległo zniszczeniu. Ale nie została jednak zniszczona wiara, na której fundamencie stale budowano na nowo również to, co materialne. I ten skarb naszej wiary niech stanie się tą kolejną, piękną kartą historii Opola, i trwałym śladem dla ludzi, którzy po was będą żyli na tej ziemi” – prosił.

Trwają Modlitewne Dni Maryjne przed uroczystym aktem zawierzenia miasta Opola Maryi, który odbędzie się 24 czerwca. Najpierw o godz. 16.00 spod kościoła pw. św. Wojciecha „na Górce” wyruszy procesja ulicami miasta do katedry z kopią obrazu Matki Bożej Opolskiej, która peregrynowała od 2 lutego po opolskich parafiach. Następnie w katedrze bp Andrzej Czaja celebrować będzie Mszę św. pontyfikalną z udziałem władz miejskich i samorządowych, służb mundurowych oraz pocztów sztandarowych. W trakcie Eucharystii ordynariusz odmówi historyczny akt zawierzenia miasta macierzyńskiej opiece Maryi. Po Mszy św. na placu katedralnym odbędzie się spotkanie przy kawie i śląskim kołoczu.

Obraz Matki Bożej Opolskiej powstał pod koniec XV w. na Morawach. Namalowany został przez nieznanego artystę na trzech połączonych ze sobą deskach lipowych. Cudowny wizerunek czczony był najpierw w Piekarach Śląskich w tamtejszym kościele Jezuitów. Aby go uchronić przed zagrożeniem, jakie niosły wojny prowadzone wówczas przez Polskę ze Szwedami i Turkami, obraz przeniesiono w 1702 r. do Opola, a w Piekarach pozostawiono kopię.

Opolska Madonna otaczana była zawsze wielką czcią wiernych: przed cudownym obrazem modlili się m.in. król Jan III Sobieski przed Odsieczą Wiedeńską, król August II Mocny czy abp Achilles Ratti – późniejszy papież Pius XI. 21 czerwca 1983 r. na Górze Świętej Anny wizerunek Opolskiej Pani został ukoronowany przez papieża Jana Pawła II papieskimi, srebrno-złotymi koronami.