Bp Suski honorowym obywatelem Chełmży

Tytuł Honorowego Obywatela Chełmży otrzymał bp Andrzej Suski podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w konkatedrze Świętej Trójcy w Chełmży. Uroczystość wpisuje się w obchody jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej.

Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Chełmży, ks. kan. Krzysztof Badowski podkreślił, że dzisiejsza Eucharystia jest wpisana w przeżywanie jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej.

Podczas uroczystości bp Andrzej Suski odebrał z rąk Janusza Kalinowskiego, przewodniczącego Rady Miasta tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chełmża. Biskup Andrzej budował nową diecezję w duchu jedności, ufności i dialogu.

– Ksiądz Biskup nie szukał dla siebie poklasku i chwały, lecz wszędzie tam gdzie sytuacja tego wymagała był blisko potrzebujących wspierając ich duchowo i materialnie – mówił Janusz Kalinowski. Zaznaczył, że przez swoją postawę bp Suski stał się autorytetem moralnym dla mieszkańców diecezji. Podziękował m.in. za podniesienie do godności konkatedry kościoła w Chełmży, utworzenie Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej, który każdego dnia otacza opieką setki mieszkańców regionu.

Burmistrz Chełmży, Jerzy Czerwiński podkreślił, że budowanie nowej diecezji jest dziełem życia bp. Suskiego. Ksiądz Biskup budował nie tylko instytucję administracyjną, ale wspólnotę ducha, która pięknie pokazuje jak można skutecznie czynić dobro we wszystkich dziedzinach życia. – Pokazał Ksiądz Biskup jak można ponad podziałami ludzkimi czynić dobro – mówił burmistrz Czerwiński.

Biskup Suski wyraził wdzięczność i radość z powodu otrzymania zaszczytnego tytułu. Chełmża jest ważnym miejscem na mapie naszej diecezji. Chełmża ma długą tradycję kościelną. – To tutaj przez szereg stuleci, do 1824 roku była katedra dla całej rozległej diecezji chełmińskiej – mówił bp Suski.

Zaznaczył, że Chełmża jest mu bliska ze względu na bł. ks. Frelichowskiego, którego Jan Paweł II nazwał bohaterem wiary, bohaterem miłości pasterskiej. – Tu się urodził, tu się wychował, tu nabierał mocy w łasce, tu wzrastał w swoim powołaniu do kapłaństwa i stąd zabrał ten ogromny zasób energii duchowych, które po dziś dzień budzą zachwyt nie tylko w naszej diecezji – mówił bp Suski.

Hierarcha zaznaczył, że zamysłem papieża Jana Pawła II było umożliwienie wiernym łatwego kontaktu z biskupem i umożliwienie budowania więzi. – Staraliśmy się sprostać tym zadaniom, które dał nam Ojciec Święty u początku powstania naszej diecezji. Staraliśmy się to robić ponad wszelkimi podziałami i różnicami. Różnice są ważne, ale nie mogą prowadzić do budowania murów nienawiści, nieufności. Staraliśmy się być razem wokół dobra wspólnego – podkreślał biskup toruński.

W homilii bp Suski nawiązując do Ewangelii o przywróceniu wzroku niewidomemu od urodzenia powiedział, że Jezus przyszedł, by przynieść światło każdemu człowiekowi. – Światło pozwala widzieć, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala żyć i rozwijać się. Takim światłem jest Chrystus – mówił hierarcha.

Podkreślił, że nie chodzi o to, by błyszczeć, być na pierwszych stronach gazet, przyjmować zaszczytne tytuły, ale chodzi o to, by nieść światło dobrych czynów i w ten sposób przedłużać misję Chrystusa w świecie.

– Trzeba byśmy pamiętali o tym wszyscy. I duchowni i świeccy, przełożeni i podwładni. Chrystus powołał nas, byśmy przedłużali Jego posłannictwo w świecie. To jest najwyższy zaszczyt – mówił biskup. Dodał, że właśnie po to jest Kościół, by pozwolić Jezusowi świecić. Przykładem realizacji tego posłannictwa jest bł. ks. Frelichowski, który był żywym świadectwem, że Bóg jest obecny także za drutami obozu koncentracyjnego.