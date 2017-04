Bp Suski: Miłości Boga nic nie może zatrzymać

Miłości Boga nic nie może zatrzymać. Ona przychodzi do człowieka nawet przez szczelnie zamknięte drzwi – mówił bp Andrzej Suski podczas diecezjalnych obchodów Święta Miłosierdzia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. W uroczystości uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów i blisko tysiąc wiernych świeckich.

Obchody Święta Miłosierdzia Bożego poprzedziła całonocna adoracja w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Główne uroczystości rozpoczęły się montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”. Następnie Mszy św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył bp Andrzej Suski.

W homilii bp Suski podkreślił, że miłość Boga nieustannie wychodzi na spotkanie człowieka. – Rozważamy bezmiar Bożej miłości. Jest to miłość służebna, która pochyla się do nóg człowieka, pochylona nad ludzką słabością. Jest to miłość pokorna, ukrzyżowana i zwycięska. Tej miłości nic już nie może zatrzymać. Ona przychodzi do człowieka nawet przez szczelnie zamknięte drzwi – mówił bp Suski. Chrystus przychodzi do uczniów, by rozradować ich serca i dać im pokój. – Ta radość jest także naszym udziałem – dodał.

Chrystusowy pokój jest bardzo potrzebny. Bp Suski zaznaczył, że współczesny człowiek często doświadcza duchowego rozdarcia, na skutek różnorodnych życiowych doświadczeń. – Nie da się pogodzić prawdy i fałszu, miłości i nienawiści, czystości i brudu. Co człowiek może zrobić w takiej sytuacji? Pomocą jest tylko autentyczny zwrot ku Bogu, bo tylko On ma moc oczyścić nasze sumienie i przywrócić człowieka do stanu łaski, do harmonii, jedności z samym sobą – mówił bp Suski.

Hierarcha nawiązał do wizyty św. Jana Pawła II w Toruniu i podkreślił, że pokój może przetrwać tylko wówczas, gdy jest zakorzeniony w wyższych wartościach. – Pokój nie może się ostać jeśli zbudowany jest na religijnej obojętności – przypomniał słowa papieża bp Suski. Pokój bowiem rodzi się z ładu moralnego, porządku etycznego i zachowania Bożych przykazań. Chrystus daje pokój odmienny od tego, który proponuje nam świat.

– Świat daje namiastkę pokoju, który bazuje na traktach, umowach międzynarodowych i politycznych układach. Historia dostarcza faktów pokazujących jak kruche są podstawy takiego pokoju – mówił. Chrystus kładzie inny fundament, którym jest On sam, Jego słowo i niezawodna miłość, której nie może zatrzymać żaden grzech – mówił biskup.

Przypominając słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach bp Suski zwrócił się do zebranych: – Przestań się lękać! Oto przesłanie miłosierdzia. Zaufaj Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie.

Na zakończenie bp Suski poświęcił wizerunki Jezusa Miłosiernego przyniesione przez wiernych. Odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i litanię do Jezusa Króla Miłosierdzia oraz odbyła się procesja eucharystyczna.

Przez cały czas trwania uroczystości wierni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

W uroczystości uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów, siostry zakonne i blisko tysiąc wiernych świeckich.