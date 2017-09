Bp Szkodoń: szukajmy, jak Maryja, Bożej woli

W święto Narodzenia Matki Najświętszej w Katedrze Wawelskiej bp Jan Szkodoń ponowił Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. „W tych słowach jest zawierzenie i oddanie się Bogu do dyspozycji, abyśmy w życiu nie szukali siebie, nie szli za swoim egoizmem i swoją pychą, ale żebyśmy szukali tak jak Maryja Bożej woli” – mówił do przybyłych.

W wygłoszonej homilii biskup zwrócił uwagę, że cześć dla Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, jak i ponawiany akt są związane z objawieniem Matki Bożej w Fatimie. „Maryja wzywała do ofiarowania Jej Niepokalanemu Sercu całego świata. W szczególny sposób wzywała do ofiarowania Jej Rosji. Ostrzegała też przed skutkami grzechu niewierności i odejścia od Boga” – przypomniał.

Analizując duchową treść aktu, którym polscy biskupi 8 września 1946 r. ofiarowali Kościół w Polsce i samą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, zwrócił uwagę na jego wymiar dziękczynny. „Niech to będzie dla nas wezwanie do wdzięczności za nasze życie, a także za wszystkie Boże dary” – stwierdził.

Hierarcha dodał, że ma on także wydźwięk pokutny, gdyż Maryja w Fatimie wzywała do nawrócenia. „Trzeci wymiar tego aktu to ufność. To zawierzenie Bogu za przykładem Maryi i zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie siebie, naszego życia, naszej drogi do wieczności i naszego powołania” – kontynuował.

Zachęcił, by w postawie zawierzenia brać przykład z Maryi. „Zawierzamy Jej macierzyńskiej miłości osoby i to wszystko, co dla nas jest trudne, czego się lękamy, co chcemy złożyć w Jej ręce” – mówił.

Jak uznał nie można zapominać, że zawierzenie to swego rodzaju obietnica. „To przyjęcie na nowo wezwania, które łączy się z naszym człowieczeństwem i z tym, że jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi. Wezwanie, które łączy się z każdym powołaniem – kapłańskim, zakonnym, małżeńskim i powołaniem człowieka wierzącego, który idzie samotnie przez świat” – powiedział.

Biskup podziękował zebranym za przybycie w tym wyjątkowym dniu do katedry na Wawelu, którą nazwał szczególnym miejscem dla Polski, odwiedzanym przez rodaków z całego świata. „Dziś zawierzamy w szczególny sposób Kościół w Polsce, zawierzamy ojczyznę i świat. Wołamy o pokój. Niech jak najwięcej osób przeniesie się dziś sercem do tej świątyni” – powiedział na zakończenie bp Szkodoń.

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi został ponowiony uroczyście wraz z wiernymi po Eucharystii przed figurą Matki Bożej. W najbliższą niedzielę akt ten zostanie powtórzony we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej.