Bp Szlachetka na Jasnej Górze: świat potrzebuje kobiecego serca

it, Częstochowa, 09-03-2017 opublikowano 09.03.2017 11:55

Im bardziej kobieta staje się kobietą, tym bardziej jest święta – przypomniał na Jasnej Górze delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa kobiet. Bp Wiesław Szlachetka przewodniczył Mszy św. podczas Święta Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast. Spotkanie wpisało się w kolejny Wieczór Maryjny, którego tematem była tajemnica „Odnalezienia Jezusa w świątyni”.

Po wspólnej modlitwie z udziałem zaproszonych gości odbyła się rozmowa o roli kobiet w Kościele i społeczeństwie.

– Świat potrzebuje kobiecego serca, zwłaszcza dzisiaj, gdy na wielką skalę wkrada się bezduszność i egoizm a liberalny feminizm i ideologia gender próbuje zniekształcić pojęcie płci, małżeństwa i rodziny – powiedział w kazaniu delegat KEP ds. duszpasterstwa kobiet.

Bp Szlachetka przypomniał, że „najpiękniejszym ideałem kobiecości jest Matka Boża”. – Maryja przyjmując Boże Słowo, wypełniając wolę Boga i swoje powołanie, stała się wzorem kobiety mądrej a tym samym pięknej. Od Niej chcemy się uczyć duchowości kobiety i kobiecości – mówił kaznodzieja.

Przypomniał, że stworzenie mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boga, stanowi o tej samej ich godności. – Ale kobieta i mężczyzna różnią się od siebie: rodzajem, przymiotami i powołaniem, a także duchowością. Świat potrzebuje obu tych duchowości – mówił bp Szlachetka.

Podkreślił, że „ewangelia czynów i słów Jezusa jest konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego co uwłacza godności kobiety a te kobiety, które znajdują się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie jaką On naucza i czyni”.

Kaznodzieja podziękował wszystkim kobietom, które „w swoim życiu uobecniają ideał kobiecości jaki znajdujemy w Maryi”.

Eucharystia sprawowana była w specjalnie wyjętym na tę okazję z jasnogórskiego skarbca Kielichu Życia i Przemiany. Ta dar kobiet polskich na jubileusz 600-lecia Jasnej Góry.

Na zakończenie Mszy św. wypowiedziany został Akt Zawierzenia Kobiet. Przypomniane zostały w nim słowa ślubowania, które w 1926 r. wypowiedziały niewiasty składając Maryi w darze insygnia władzy królewskiej: berło i jabłko. Kobiety polskie ślubowały wtedy: „w duszy stać wiernie i czujnie na straży świętej wiary katolickiej i czystości ducha narodowego, zarówno przy ognisku domowym, jak w życiu publicznym. Chcemy, by w Polsce panował Chrystus, nauka Jego i zasady; chcemy, aby Boże przykazania prawem były w naszych rodzinach, w szkołach, gdzie się wychowują nasze dzieci, w Sejmie i Senacie, gdzie obmyślają ustawy, w urzędach gdzie ustawy się stosuje. Strzec będziemy świętości rodziny chrześcijańskiej, na nierozerwalności sakramentu małżeństwa opartej, zwalczać będziemy pogańskie obyczaje, bezbożne prawa i bezbożnych ludzi”.

Specjalnie na jasnogórskie Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast list wystosowała Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. Czytamy w nim, że „to również dzięki duchowej sile, którą emanuje Jasna Góra, tysiące Polek z powodzeniem stawiały czoła wszelkim przeciwnościom. W okresach pokoju i pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny, ale też podczas wojen i kryzysów ekonomicznych, w warunkach zniewolenia i walki o polskość, nasze rodaczki podejmowały te działania, których wymagały od nich okoliczności. Ofiarnie służyły wspólnemu dobru swoim doświadczeniem, wiedzą i uzdolnieniami”.

Pierwsza Dama RP podkreśla, że „unikalny rys kobiecej odwagi i zaradności, intelektu i kultury ducha, miłości i lojalności to dziedzictwo, które warto poznawać, utrwalać i ukazywać młodym Polkom. To wizja kobiety dumnej, ambitnej, gotowej sprostać każdemu wyzwaniu, ale też świadomej dziedzin i ról społecznych, w których kobiecego geniuszu, kobiecego pierwiastka wrażliwości i intuicji nie sposób niczym zastąpić”.

Gośćmi kolejnego Wieczoru Maryjnego, który wyjątkowo ze względu na dużą liczbę uczestników, odbył się w bazylice jasnogórskiej, były: Małgorzata Buczkowska-Szlenkier, aktorka, żona, mama 3 dzieci; s. Jolanta Glapka ze zgromadzenia Sacre Coeur, terapeutka uzależnień; Judyta Syrek – redaktor portalu Stacja 7 i Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedzieli”. Rozmowę poprowadziła Agnieszka Porzezińska – dziennikarka i scenarzystka.

Małgorzata Buczkowska-Szlenkier mówiła, że dla niej najważniejszą rolą w życiu społecznym jest macierzyństwo, które traktuje jako wielki dar. – W mojej branży mało jest rodzin wielodzietnych i był czas kiedy zachodziłam w kolejną ciążę a producenci mówili, żebym dała spokój, bo zniszczę sobie karierę. My jednak z mężem cieszymy się z obecności dzieci i uważam, że właśnie przez nasze codzienne życie, także trwając w sakramentalnym związku małżeńskim, dajemy świadectwo – podkreślała aktorka.

S. Jolanta Glapka zauważyła, że kobieta „w swym geniuszu, o którym mówił Jan Paweł II rozumie świat sercem a tego dzisiaj bardzo brakuje w relacjach społecznych a także w polityce”.

Zdaniem Judyty Syrek ważną misją kobiet dzisiaj jest jednoczenie. – Widzimy jak bardzo my kobiety, jesteśmy podzielone, zwłaszcza w kwestiach podejścia do życia. Po tzw. „czarnym proteście” kiedy nasza redakcja opublikowała materiały ukazujące piękno życia człowieka, także tego chorego, spotkałyśmy się z niezliczoną ilością hejtów, również ze strony naszych koleżanek dziennikarek, z którymi na co dzień współpracujemy. Naszą odpowiedzią było jednak cierpliwe przytaczanie argumentów i dawanie świadectwa – mówiła redaktor portalu Stacja 7.

Lidia Dudkiewicz wyraziła radość, że coraz częściej to kobiety pełnią ważne funkcje także w Kościele. – Kiedy zostałam redaktorem naczelnym tygodnika katolickiego, bodaj pierwszą w Europie kobietą na tym stanowisku, zaczynałam swoje spotkania z kapłanami słowami „przepraszam, że nie jestem księdzem”. Dziś to się zmienia, papież Franciszek też to sprawia i należy się z tego cieszyć – mówiła redaktor naczelna „Niedzieli”.

Organizatorami spotkania na Jasnej Górze byli: Zakon Paulinów i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, oddział w Częstochowie, które od początku właśnie 8 marca inicjuje wspólną modlitwę.