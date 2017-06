Bp Tamás na Jasnej Górze: musimy lgnąć do wiary naszych przodków

– Musimy lgnąc do wiary naszych przodków – apelował bp József Tamás z Siedmiogrodu, który sprawował Mszę św. na Jasnej Górze w drugim dniu VI Narodowej Pielgrzymki Węgrów. Podczas Eucharystii zostały poświęcone korony na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej znajdujący się w Bazylice konkatedralnej św. Stefana w Budapeszcie. Są one darem parlamentu węgierskiego, polskiej parafii w Budapeszcie oraz węgierskiej Polonii.

W homilii bp József Tamás apelował o pielęgnowanie wiary przodków i przylgnięcie w wierze do Maryi, bo tylko to pozwala unikać niebezpieczeństw, jakie niesie współczesny świat, dążący do wyrzucenia z niego Boga i Jego praw.

– Na ileż wyzwań, na ileż niebezpieczeństw jest wystawiona wiara w naszych czasach. Ileż jest działań, by nas oderwać od naszej chrześcijańskiej przeszłości, jego korzeni. Chce się zniszczyć naszą tożsamość, byśmy nie wiedzieli kim jesteśmy, do jakiego ludu należymy, jaka jest nasza wiara, byśmy nie wiedzieli czy jesteśmy mężczyznami czy też kobietami. Dużo łatwiej jest sterować tłumem bez samoświadomości, niż stadem owiec pokierować tam, gdzie się chce – mówił kaznodzieja.

Podkreślił, ze poprzez wierność Chrystusowi stajemy się prawdziwie sami Żywymi Koronami Maryi.

Hierarcha wskazał na pierwszego władcę Węgrów św. Stefana który „dom i ojczyznę budował na skale” i dlatego jego dzieło przetrwało 1000 lat. – Przecież jesteśmy małym narodem w otaczającym nas morzu wielkich narodów – mówił kaznodzieja i apelował – dlatego też my, musimy lgnąć do wiary naszych ojców. Lgnąć do Najświętszej dziewicy.

Sufragan archidiecezji Gyulafehérvár z Siedmiogrodu (rum. Alba Iulia) przypomniał słowa jednego z węgierskich biskupów wypowiedziane w 1896 r. „naród jeśli wierzy i Ciebie czci Maryjo, a Twoje cnoty we własne życie wprowadza, nie ulegnie zatruciu”.

Na zakończenie homilii bp József Tamás wezwał Węgrów i Polaków: „Bądźmy Żywą Koroną Matki dziewicy, bądźmy dobrymi dziećmi Dobrej Matki”.

Podczas Mszy św. zostały poświęcone korony na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej znajdujący się w Bazylice konkatedralnej św. Stefana w Budapeszcie. Są one darem parlamentu węgierskiego, polskiej parafii w Budapeszcie i węgierskiej Polonii. Korony mają polsko-węgierskie elementy, m.in. wpisane w nią zostały postaci: św. Stefana, który powierzył naród węgierski Maryi i św. Jana Pawła II, który Polskę i świat zawierzał Matce Bożej. Wykonał je polski artysta Marek Ganew.

Obraz, który zostanie ukoronowany 30 czerwca, ofiarowali Węgrom jasnogórscy paulini podczas pierwszej Narodowej Pielgrzymki Węgrów w czerwcu 2011 r. Wierna kopia Jasnogórskiego Wizerunku została umieszczona w jednej z kaplic w Bazylice św. Stefana w Budapeszcie – kościele katedralnym diecezji Ostrzyhom-Budapeszt. Po Mszy św. odbędzie się także polsko-węgierskie spotkanie młodzieży z udziałem ponad 200 młodych wiernych z Polski.

To ważne dla Węgrów i Polaków wydarzenie patronatem objęli przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Węgier Laszlo Koever oraz marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.