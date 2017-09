Bp Tomasik apeluje o wyhamowanie emocji w życiu politycznym i społecznym

O wyhamowanie emocji, które niosą duchowe spustoszenie i antagonizują środowiska – apeluje biskup radomski Henryk Tomasik. Swój apel skierował w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej w audycji „Kwadrans dla Pasterza” na antenie Radia Plus Radom.

Biskup Tomasik apelował o większą kulturę bycia, zachowania i słowa. Mówił, że to lekcja płynąca z dramatycznych wydarzeń drugiej wojny światowej. – Mam na myśli szereg ostatnich wydarzeń. Bardzo jest potrzebna kultura kontaktu, słowa czy rozwiązywania trudnych spraw. Dotyczy to wszystkich, każdego z nas – mówił gość Radia Plus Radom.

Dalej wskazywał, że są fundamentalne zasady niezależne od ustroju czy polityki. – To szacunek dla drugiego człowieka, miłość bliźniego, wierność prawdzie i wspólne poszukiwanie odpowiedzi, jaka jest prawda, jak należy rozwiązać konkretny problem – mówi biskup radomski. Dodał, że bez podejścia z szacunkiem do drugiego człowieka trudno będzie rozwiązać i te małe i duże problemy.

Biskup Tomasik nawiązując do dzisiejszej rocznicy, zachęcił do modlitwy za poległych, podziwu dla bohaterów, ale i do wyciągania wniosków. – Jest takie smutne powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia. Niestety, ale nie wszystkich nauczyła prawdy. To, co obserwujemy w świecie napawa niepokojem. Jest kilka miejsc, które są potencjalnym ośrodkiem wybuchu konfliktu, ale zawsze jest tak, gdy człowiek nie szanuje drugiego człowieka. Kiedy podnosi rękę na drugiego człowieka to znaczy, że zagubił jakąś wielką wartość i niestety w tej wielkiej międzynarodowej polityce jest za mało szacunku dla drugiego człowieka – zauważył ks. bp Tomasik.