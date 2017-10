Bp Tomasik i marszałek Karczewski gośćmi Sejmiku Ziemi Odrowążów

Pomoc potrzebującym jest szczególnym wyrazem szacunku dla godności osoby ludzkiej – powiedział biskup Henryk Tomasik, który przewodniczył Mszy świętej w kaplicy św. Jana Pawła II w Ośrodku Rekolekcyjno-Charytatywnym Emaus w Turno koło Białobrzegów. 20 października w ośrodku odbył się VII Sejmik Ziemi Odrowążów, który zgromadził ponad 100 samorządowców z 4 powiatów województwa mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Bp Henryk Tomasik mówił, że zadaniem, które stoi przed Polską to budowanie relacji między ludźmi. – Patrząc na życie publiczne widzimy jak bardzo potrzebna jest ogromna praca, by było inaczej – zauważył biskup radomski.

Dalej przypomniał słowa Norwida, który modlił się do Matki Bożej, by ani jedni polskie słowo nie było złe, nie raniło i zabijało. – Kultura jest wyrazem człowieka, kultura to obrona wolności. Bolejemy nad tym, że brakuje nam świętości wobec tego co święte. Wielką wartością jest człowiek, sakrament, spowiedź, konfesjonał. Mówię o tym, bo jesteśmy świadkami wyśmiewania tych wartości – mówił ordynariusz radomski.

W trakcie Sejmiku wspomniano abp. Zygmunta Zimowskiego, inicjatora wybudowania Ośrodka. Gospodarz spotkania starosta przysuski Marian Niemirski powiedział, że „miejsce obrad wybrano nieprzypadkowo, ponieważ w założeniu twórcy i fundatora Ośrodka miał on być jednym z elementów miłosiernego oddziaływania na bliźniego, gdzie łączyć się miała w jedno modlitwa z miłosierdziem i szacunkiem do człowieka”.

Uczestnicy spotkania przez aklamację przyjęli uchwałę w sprawie zaangażowania w działania dotyczące polityki senioralnej. W uzasadnieniu dokumentu możemy przeczytać, że „zasadne jest opracowanie całościowej polityki senioralnej na terenie powiatów przysuskiego, koneckiego, opoczyńskiego i szydłowieckiego, która wskazywać będzie działania, zadania i inicjatywy kształtującego warunki godnego i zdrowego starzenia się”. Będzie się to dokonywać przez inwestycje w zakresie transportu, mieszkalnictwa, aktywność społeczną, czy komunikację i informację oraz wsparcie społeczności i usługi zdrowotne.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że polski rząd dostrzega problemy związane osobami starszymi i niepełnosprawnymi. – Przede wszystkim obniżyliśmy wiek emerytalne. Będziemy zabiegali, by osoby, które osiągają prawa emerytalne były wciąż aktywne na różnych płaszczyznach, by młodzi mieli możliwość korzystania z doświadczenia zawodowego seniorów – powiedział marszałek Karczewski. Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie wykluczył podniesienia wysokości emerytur czy wprowadzenia programu 500+ dla seniorów.

Sejmik Ziemi Odrowążów to porozumienie zawarte w 2008 roku pomiędzy 4 powiatami: koneckim, opoczyńskim, przysuskim i szydłowieckim. Jego podstawowym celami są: pogłębianie więzi społecznych i kulturowych oraz promowanie wartości tradycyjnych i patriotycznych.