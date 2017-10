Bp Tomasik: jesteśmy zobowiązani do głoszenia Ewangelii słowem i życiem

Jesteśmy zobowiązani do głoszenia Ewangelii słowem i życiem, do mężnego wyznawania wiary oraz bycia apostołami Chrystusa – powiedział biskup Henryk Tomasik z okazji trwającego Tygodnia Misyjnego w Polsce. Z diecezji radomskiej na misjach i na Wschodzie pracuje 18 osób. Jedna przygotowuje się do wyjazdu do Tanzanii.

Bp Tomasik powiedział, że w tym czasie szczególnie myślimy o misjonarzach, którzy podejmują bardzo trudną pracę daleko od kraju. Dlatego – jak mówił biskup radomski – trzeba uświadomić sobie czym jest chrzest w moim życiu i pogłębić świadomość sakramentu bierzmowania.

– Jestem chrześcijaninem, dlatego zostałem zaproszony do tego, by jak Chrystus głosić Dobrą Nowinę. Ponadto w sakramencie bierzmowania zobowiązałem się, że będę apostołem Chrystusa, uczniem i misjonarzem. Trzeba pogłębić wiarę, świadomość chrztu i bierzmowania oraz poczucie odpowiedzialności za Kościół, za Boże sprawy w sercu, rodzinie, szkole, pracy, czy w Sejmie. Potrzebna jest nam wszystkim odpowiedzialność za Chrystusa w dzisiejszym świecie – mówił bp Tomasik w audycji „Kwadrans dla Pasterza” na antenie Radia Plus Radom.

Bp Tomasik dodał, że św. Jan Paweł II jest przykładem realizowania tej misji, którą otrzymał św. Piotr od Chrystusa: „A ty utwierdzaj braci w wierze”. – Głęboka wiara, modlitwa, życie sakramentalne, odwaga w wyznawaniu wiary oraz wierność Chrystusowi. Tego możemy uczynić się do papieża-Polaka – powiedział biskup Henryk Tomasik.

Ks. Bernard Kasprzycki z diecezjalnego duszpasterstwa misyjnego mówi, że nie ma chrześcijaństwa bez świadectwa i ewangelizacji. – To największa prawda wiary. Dlatego tak ważne jest, by przypominać o tym, by w sprawy misji angażować ludzi młodych. Cieszę się, że jedna z nich przygotowuje się do wyjazdu na misje. Kolejne dwie planuje taki wyjazd, najpierw angażując się w wolontariat misyjny w naszej diecezji – powiedział ks. Kasprzycki.

Nawiązując do orędzia papieża Franciszka z okazji Światowego Dnia Misyjnego dodał, że zadaniem każdego chrześcijanina jest odkrywanie Chrystusa jako jedyną drogę do zbawienia.

Z diecezji radomskiej na misjach przebywa 18 osób. 9 księży pracuje w Afryce, Ameryce Południowej i Azji m.in. Kamerunie, Chinach i Brazylii. 1 świecka misjonarka przebywa w Zambii a 8 księży pracuje na Wschodzie. We wrześniu jedna kobieta rozpoczęła przygotowania do wyjazdu na misje do Tanzanii. Obecnie przebywa w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.