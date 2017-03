Bp Tomasik na Wielki Post: trzeba wywołać modlitewny rezonans

O potrzebie „wywołania modlitewnego rezonansu” i błagania Boga, aby zniszczone zostały mury nienawiści, kłamstwa, oszczerstwa, braku odpowiedzialności za słowo i braku wzajemnego szacunku – pisze biskup Henryk Tomasik w liście pasterskim na Wielki Post. Ordynariusz radomski zapowiedział też „Jerycho Różańcowe”, czyli nieustanną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

W liście bp Henryk Tomasik przypomina, że Wielki Post to czas rozważania prawdy o Bożym Miłosierdziu. – To czas szczególnego, modlitewnego spojrzenia na Mękę Chrystusa, która jest znakiem Jego miłości. To także czas spojrzenia na własne serce. To czas poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania: czy jest tam naprawdę miejsce dla Pana Boga? Czy kieruję się Ewangelią, czy raczej duchem tego świata? Czy moja wiara jest widoczna nie tylko w niedzielę, ale także od poniedziałku do soboty? – czytamy w liście.

Bp Tomasik poinformował również, że w diecezji radomskiej rusza Jerycho Różańcowe w intencji ojczyzny, czyli nieustanna modlitwa różańcowa. Włączą się w nią wszystkie parafie, zgromadzenia zakonne, szpitale, domy opieki i różne instytucje diecezjalne.

– Dzisiaj także istnieje potrzeba wywołania modlitewnego rezonansu i błagania Pana Boga, aby zniszczone zostały nowe mury. Te nowe mury to brak wiary, grzech, brak poszanowania Bożego prawa, brak szacunku dla Osoby Pana Boga i tego, co jest święte. Te nowe mury – to nienawiść, kłamstwa, oszczerstwa, brak odpowiedzialności za słowo i brak wzajemnego szacunku. To bariery istniejące w małżeństwach, rodzinach, miejscach pracy, w życiu publicznym, które utrudniają porozumienie i współpracę – napisał biskup.

Inauguracja Jerycha Różańcowego odbędzie się 25 marca, w dwudziestą piątą rocznicę powstania diecezji radomskiej, z udziałem przedstawicieli wszystkich dekanatów, w katedrze, o godzinie 11.00. Każdy dekanat otrzyma różaniec poświęcony w Fatimie oraz świecę.