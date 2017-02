Bp Tomasik: przez abstynencję niektórych – do trzeźwości wielu

Bardziej akcentujemy zysk ekonomiczny niż zdrową rodzinę – uważa biskup Henryk Tomasik. 26 lutego rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Bp Tomasik powiedział, że alkoholizm jest przyczyną wielu rodzinnych tragedii. Stwierdził też, że chrześcijanin w duchu wiary podchodzi do wielu problemów, stąd potrzebna jest modlitwa o przemianę wielu serc, siłę i o opamiętanie. Dodał, że potrzeba wspólnego wysiłku, by tworzyć nową kulturę, w której nie będzie problemu nadużywania alkoholu. – Można powiedzieć, że przez abstynencję niektórych do trzeźwości wielu – mówił gość Radia Plus Radom.

Bp Tomasik powiedział, że trzeba pomyśleć o dzieciach, których dotyka cierpienie z powodu nadużywania alkoholu przez rodziców. – Niech to będzie szczególny motyw, by włączyć się w modlitwę, wynagrodzenie i poszukiwanie rozwiązań, by polski naród był trzeźwy – zachęcił ordynariusz radomski.

Jego zdaniem promocja abstynencji ma szansę na powodzenie w naszym społeczeństwie. – To zadanie, które stoi przed nami wszystkimi. Ciekawe, że nawet wśród osób pijących jest poszanowanie tych, którzy podpisali deklarację o abstynencji. To specyficzne, ale można usłyszeć takie słowa: „on podpisał, więc dajcie mu spokój” – opowiadał biskup.

Duchowny przy okazji podziękował wszystkim duszpasterzom, terapeutom i lekarzom za ich trud, który podejmują wobec uzależnionych od alkoholu. Zauważył, że w ciągu ostatnich 20 lat pojawiały się różne inicjatywy związane z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. – Wszystko kończyło się niepowodzeniem. Propozycję nocnego zakazu sprzedawania alkoholu odrzucono argumentując wzrostem liczby tzw. melin. Bardziej akcentujemy zysk ekonomiczny niż zdrową rodzinę. To trudne zadanie, które wymaga dużego poparcia społecznego – stwierdził biskup Tomasik.

Na koniec odniósł się do Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Tematem spotkania będzie troska o trzeźwą rodzinę, promocja abstynencji wśród Polaków oraz postulat wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu. – Będzie to szansa, by pokazać problem, drogi jego rozwiązania i zmobilizować ludzi dobrej woli. To szansa, by dokonało się coś co możemy nazwać otrzeźwieniem narodu – zakończył biskup radomski.

Ze sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2015 rok, wynika, że ponad 80% dorosłych Polaków spożywa napoje alkoholowe. Postawy abstynenckie są częstsze wśród kobiet (25,5%), niż wśród mężczyzn (10,9%).

Do wypicia alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznało się aż 71,7% 15-/16-latków oraz 92,7% 17-/18-latków. Natomiast alkohol w ciągu ostatnich 30 dni piło 48,6% 15-/16-latków i 82,35 17-/18-latków.

Niepokojące wydaje się, że powoli zacierają się różnice między dziewczętami i chłopcami w poszczególnych grupach wiekowych. W 2015 r. odsetki dziewcząt, które piły w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem są niemal takie same jak analogiczne odsetki chłopców.

W 2015 r. spożyto 9,41 l 100% alkoholu na głowę (podobnie w 2014). Spożycie napojów spirytusowych oraz wina pozostało na identycznym poziomie (odpowiednio 3,2 1 i 6,31, natomiast piwa wzrosło z 98,91 w 2014 do 99,11 w 2015 r. W ostatnich 6 latach spożycie 100% alkoholu wzrosło z 9,021 w 2010 r. do 9,41 1 w 2015 r.

W 2015 r. wzrosły wydatki przeznaczane przez gospodarstwa domowe na napoje alkoholowe w przeliczeniu na jedną osobę. W 2015 r. kwota ta wyniosła 13,44 zł, w 2014 r. – 13,06 zł (2000 r. – 6,31 zł, 2005 r. – 7,34 zł, 2010 r. – 11,24 zł).