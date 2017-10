Bp Tomasik: różaniec to modlitwa dziękczynienia

Do modlitwy za Polskę zachęca wiernych biskup radomski, Henryk Tomasik. Jednocześnie zaprasza do udziału w nabożeństwach różańcowych. Październik tradycyjnie już jest w Kościele miesiącem modlitwy różańcowej.

Bp Tomasik zwrócił uwagę, że obecny rok jest szczególnie poświęcony Matce Bożej, która podczas objawień w Fatimie czy Gietrzwałdzie, wzywała do modlitwy różańcowej. – Najważniejsze jest uwielbienie Boga. Taki jest cel modlitwy różańcowej. Na pierwszym miejscu postawiłbym dziękczynienie za wszystkie dary, za obecność Matki Bożej i Boże miłosierdzie – mówił duchowny.

Radomski biskup uważa, że ważna jest modlitwa za cały Kościół, „abyśmy byli wierni Chrystusowi, dobrze odczytywali znaki czasu i wypełniali misję chrześcijanina, aby głosić naukę Chrystusa w świecie”. – W tym miesiącu w sposób szczególny pamiętamy także o zadośćuczynieniu za grzechy w świecie, za nasze zaniedbania. Ważną intencją jest modlitwa za naszą ojczyznę, aby było w niej miejsce dla Boga, aby nikt nie walczył z tym co święte, by Polacy odnosili się z szacunkiem do rzeczy świętych – powiedział bp Tomasik.

Duchowny apelował by nie zapominać w modlitwach o naszych rodzinach i o tych, co przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa. – Módlmy się za dobrych małżonków. Bardzo proszę o modlitwę w intencji młodzieży, aby wśród tylu propozycji światowych, młodzi dostrzegali sens życia Ewangelią – powiedział.

Przypomnijmy, z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że modlitwa różańcowa to najbardziej popularna forma kultu maryjnego w Polsce. Po różańcu i nabożeństwach majowych, jednym z zasadniczych rysów pobożności maryjnej we współczesnym polskim katolicyzmie jest nabożeństwo fatimskie.