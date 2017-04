Bp Tomasik za inicjatywą „Zatrzymaj aborcję”

Dziecko nienarodzone ma podmiotowość prawną i zasługuje na ochronę konstytucyjną – przypomniał biskup Henryk Tomasik, odnosząc się do kolejnych działań środowisk pro-life, które chcą zmiany istniejącej ustawy aborcyjnej. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina zapowiedziała, że w sierpniu złoży w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję„.

Biskup Henryk Tomasik wskazał na kilka aspektów, które mogą ułatwić wprowadzenie zmian do istniejącej ustawy aborcyjnej. – Nasza świadomość, postawa moralna, szacunek dla każdego życia, także dla dziecka poczętego to pierwsza i fundamentalna postawa. Druga to faktyczne zachowania i poglądy ludzi w tej sprawie. Trzecia to moralność, która kształtuje życie społeczne oraz relacje między prawem i moralnością. Byłoby rzeczą idealną, gdyby w Polsce była zgodność w tej sprawie – mówił biskup Tomasik w audycji „Kwadrans dla Pasterza” na antenie Radia Plus Radom. Dodał, że potrzebna jest również współpraca wszystkich środowisk i stowarzyszeń pro-life.

Bp Tomasik wiele uwagi poświęcił sytuacji prawnej obrony życia w Polsce. Przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny z dnia 23 maja 1997 roku bardzo zdecydowanie opowiedział się za prawną ochroną życia dziecka nienarodzonego. – Podstawowym przepisem z którego należy wyprowadzić konstytucyjną ochronę życia ludzkiego jest artykuł 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy, a w szczególności zasada demokratycznego państwa prawnego. Państwo takie realizuje się bowiem wyłącznie jako wspólnota ludzi i tylko ludzie mogą być właściwymi podmiotami praw i obowiązków stanowionych w danym państwie – powiedział biskup radomski.

Stwierdził dalej, że Trybunał Konstytucyjny wyraźnie mówi, że objęcie tej fazy życia ludzkiego ochroną konstytucyjną znajduje potwierdzenie w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Praw Dziecka z 30 września 1991 roku. – Preambuła deklaruje w akapicie dziesiątym, że dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną i umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, a zwłaszcza właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. To jasne rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego – przypomniał ordynariusz radomski.

Bp Henryk Tomasik podkreślił też, że wśród wielu dyskusji przeoczyliśmy ważne orzeczenie Sądu Najwyższego z 30 listopada 2016 roku. – W systemie prawa polskiego jest zasadą, że niezależnie od dokonywanych zmian normatywnych, obowiązujące przepisy akcentują podmiotowy charakter nasciturusa (dziecko poczęte, lecz nie urodzone, które na podstawie przepisów ustawy uzyskuje warunkową zdolność prawną). Objęcie tej fazy życia ludzkiego ochroną konstytucyjną znajduje potwierdzenie – jak już mówiłem – w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 30 września 1991 roku Konwencji Praw Dziecka. Dlatego dziecko nienarodzone ma podmiotowość prawną i zasługuje na ochronę konstytucyjną – powiedział ksiądz biskup.

Na koniec odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, który zapowiedział „wprowadzenie w stosunkowo nieodległym czasie, choć w nieco inny sposób, niż do tej pory” aborcji eugenicznej. – Prawnicy mają swój język i dyskutują nad pewnymi zasadami. Politycy uwzględniają aktualną sytuację. Dla człowieka wierzącego nie może być wątpliwości. Człowiek jest istotą ludzką od momentu poczęcia. Musimy stać na tym stanowisku i wszystkie kroki, które idą w tym kierunku są dobre – powiedział ordynariusz radomski.