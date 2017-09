Bp Tomasik za zbieraniem podpisów ws. „Zatrzymaj Aborcję”

Bp Tomasik popiera organizowanie zbiórek podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Do wiernych został skierowany specjalny apel. O potrzebie ochrony ludzkiego życia wypowiedział się również arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi.

W słowie do wiernych bp Henryk Tomasik nawiązał do ostatniego zebrania Konferencji Episkopatu Polski, które zapoznało się z obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”. Jej celem jest zwiększenie ochrony życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej.

– Mamy zapewne w pamięci słowa naszego rodaka Jana Pawła II, który tak wiele razy podkreślał, że jeśli naruszy się prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka – czytamy w odezwie ordynariusza radomskiego.

Bp Tomasik pisze, że „nie możemy zapominać o tym, że życie jest darem danym nam od Boga, a Kościół ma obowiązek bronić prawa do życia”. – Dlatego z całego serca popieram organizowanie zbiórek podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję” na terenie naszej diecezji oraz błogosławię wszystkim, którzy walczą o prawa nienarodzonych dzieci. Jednocześnie bardzo proszę wszystkich księży proboszczów oraz was drodzy parafianie o gorliwe zaangażowanie się w przedstawioną inicjatywę oraz modlitwę – zachęcił bp Tomasik.

O potrzebie ochrony ludzkiego życia mówi również abp Zbigniew Stankiewicz z Rygi. – Obowiązkiem Kościoła jest obrona ludzkiego życia. Wołamy o pomstę do nieba, jeżeli dopuszczamy do zabójstwa tych, którzy nie mogą się bronić. Współczesna cywilizacja jest skupiona na prawach człowieka, ale są to prawa tylko dla najsilniejszych. Moim obowiązkiem jest uwrażliwienie ludzkich sumień na ten problem. Mówi się o prawie kobiety do własnego brzucha ignorując jednocześnie nienarodzonego, który ma swoje prawa, który nie może się obronić – powiedział abp Stankiewicz, który był gościem Radia Plus Radom.

Abp Stankiewicz przyznał, że żyje, bo jego mama odmówiła aborcji. – Kiedy zaszła w kolejną ciążę, lekarka zaleciła jej aborcję ze względów zdrowotnych. Wybrała jednak moje życie – podkreślił łotewski hierarcha o polskich korzeniach.