Bp Tomasik zachęca do budowania społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich

Do budowania społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich zachęca poszczególne grupy zawodowe biskup radomski Henryk Tomasik. W Kościele katolickim dzień 1 maja od 1955 roku jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.

– To okazja, by złożyć wszystkim ludziom pracy, bez podziału na konkretne zawody, podziękowanie za troskę i zaangażowanie dla dobra drugiego człowieka. Św. Józef jest dla nas wzorem. To był człowiek pracy, który dotykał świętych osób, człowiek ciszy, odpowiedzialności i zatroskania. Jest wzorem dojrzałej i doskonałej postawy wobec innych osób. Dlatego prosimy, by św. Józef pomagał wszystkim, a szczególnie mężczyznom w kształtowaniu takiej postawy – powiedział bp Tomasik w audycji „Kwadrans dla Pasterza” na antenie Radia Plus Radom.

Biskup Tomasik odniósł się również do obecności duszpasterzy przy różnych grupach zawodowych. Stwierdził, że zadaniem nas wszystkich jest budowanie społeczeństwa opartego na Ewangelii. – Duszpasterze różnych zawodów pomagają w kształtowaniu etyki zawodowej. To jest nasza wspólna troska, by budować Chrystusowy Kościół i pomagać we wzroście duchowym osobom reprezentujących konkretne zawody – mówił biskup radomski.

Bp Tomasik zauważył, że duszpasterstwo ludzi pracy zmieniło się w ostatnich latach. Podkreślił, że w czasach przemian ustrojowych był etap pewnego zachwytu, wzrostu, dużej liczby osób przychodzących na spotkania z kapelanami i duszpasterzami. Teraz jest mniejsze zainteresowanie, by wspólnie podejmować troskę o budowanie społeczeństwa w oparciu o wartości chrześcijańskie. Prośba, abyśmy włączyli się w kształtowanie własnej postawy religijnej. Duszpasterze różnych zawodów są do dyspozycji osób, które chcą pogłębiać etyką zawodową – powiedział biskup Henryk Tomasik.

1 maja przypada Święto Pracy, obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata. Upamiętnia ono strajk robotników w Chicago z 1886 roku – protest został brutalnie stłumiony przez policję.

Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku.

Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody i wiece.

Po 1989 roku 1 maja organizowane są nadal manifestacje partii lewicowych.

W Kościele katolickim dzień 1 maja od 1955 roku jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.