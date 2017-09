Bp Tomasik: życie według Ewangelii to najbardziej czytelny znak pobożności maryjnej

Życie według Ewangelii to najbardziej czytelny znak pobożności maryjnej – powiedział bp Henryk Tomasik. 8 września zostanie proklamowany we wszystkich świątyniach Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Kościoła w Polsce, zaś dwa dni później odbędą się główne obchody 140. rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Gietrzwałd jest jednym z 12 na świecie, a jedynym w Polsce miejscem objawień maryjnych, uznanym przez Stolicę Apostolską za autentyczne.

Bp Henryk Tomasik, który był gościem Radia Plus Radom, mówił o znaczeniu objawień w Gietrzwałdzie.

– One dokonały się 140 lat temu. Byliśmy wówczas pod zaborami, a Matka Boża mówiła w języku polskim. Objawienia dokonywały się wielokrotnie, bo aż 160 razy. Podczas tych spotkań Matka Boża przypominała o potrzebie odmawiania modlitwy różańcowej. W tych objawieniach kolejny raz pojawiła się jako Matka Kościoła, zatroskana o wiarę ludzi i relację między nimi – mówił ordynariusz radomski.

Bp Tomasik przypomniał, że kult do Matki Bożej jest ważną cechą polskiej religijności. „Pierwsze kościoły były poświęcone Matce Bożej, pierwszy hymn narodowy to Bogurodzica, wspaniały pomnik kultury, wiary, ale i przywiązania do Maryi. To ważna cecha polskiej religijności” – stwierdził biskup.

„Być maryjnym to znaczy wziąć do życia wiarę Matki Bożej, Jej styl życia i sposób traktowania Bożych i ludzkich spraw. Matka Boża chce nam pomóc, by być bliżej Chrystusa. Życie według Ewangelii to najbardziej czytelny znak pobożności maryjnej” – powiedział hierarcha.

8 września we wszystkich kościołach parafialnych, zostanie odmówiony Akt Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

– Zachęcam was, drodzy bracia i siostry do aktywnego uczestnictwa w akcie poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi oraz duchowego przygotowania naszych parafii oraz wspólnot duszpasterskich do tego aktu przez udział w Nowennie – napisał w liście do wiernych bp Tomasik. Od 30 sierpnia w kościołach diecezji radomskiej trwa Nowenna przed parafialnym aktem poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Główne obchody 140. rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie odbędą się w niedzielę 10 września. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 na Błoniach Gietrzwałdzkich przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski abp Wojciech Polak. Liturgię poprzedzi procesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej z pobliskiej bazyliki.