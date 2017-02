Bp Turzyński: Brazylia potrzebuje misjonarzy

Brazylia jest krajem katolickim, która potrzebuje misjonarzy – powiedział biskup Piotr Turzyński, który zakończył swoją wizytę w tym kraju. Odwiedził m.in. księży z diecezji radomskiej, ks. Szymona Sieczkę i ks. Piotra Stępnia, którzy od wielu lat pełnią posługą duszpasterską w Ameryce Południowej.

Bp Turzyński powiedział, że Kościół w Brazylii charakteryzuje się entuzjazmem wiary. – Nie ma tam europejskiego dystansu. Ksiądz jest otoczony gronem zaangażowanych świeckich. Łatwo dostrzec tutaj dużą rolę ludzi świeckich. Liturgię przygotowują wierni, czytają nawet ogłoszenia duszpasterskie – opowiadał ksiądz biskup. Dodał, że w Kościele brazylijskim jest bardzo dużo różnych grup parafialnych. – Taki jest rys działalności duszpasterskiej – dodał.

Bp Turzyński podkreślił, że szczególnie Amazonia jest takim miejscem, gdzie potrzeba wielu misjonarzy. W tym roku zmarł legendarny polski misjonarz ks. Józef Maślanka, który ponad 40 lat pracował w Amazonii. Zakładał kaplice i szkoły. Każdy misjonarz niesie tam nie tylko Ewangelię, ale i kulturę oraz cywilizację. To niezwykła służba ludziom. Świat oczekuje na misjonarzy. Mówiąc do młodych księży staram się zwracać na to uwagę, ale nikogo siłą nie można posyłać. Potrzebne jest powołanie i głos Boży – powiedział biskup pomocniczy diecezji radomskiej.

Biskup odwiedził dwóch kapłanów z diecezji radomskiej, od lat pracujących w Brazylii. Ks. Szymon Sieczka jest wikariuszem generalnym diecezji Luziânia 60 kilometrów od stolicy Brazylii i buduje katedrę jako jej proboszcz. Z kolei ks. Piotr Stępień pracuje w parafii oddalonej o ok. 30 km od stolicy diecezji. Ma kilka kaplic dojazdowych i jest bardzo zaangażowany w ochronę życia.

– Mam wielki szacunek dla polskich misjonarzy. Oni tworzą Boże dzieło na brazylijskiej ziemi. Są to ludzie oddani Bogu i Kościołowi. Zostawiają piękny ślad. Są ambasadorami Polski. Szliśmy śladami wielu misjonarzy – mówił biskup Turzyński, wspominając m.in. nieżyjącego bp. Stefana Augustyna Januszewicza OFMConv. Pod koniec życia pierwszy biskup Luzianii mieszkał i pracował w miejscowości Juruá, w stanie Amazonas. To jedna z najdalej wysuniętych w głąb buszu parafii w prałaturze Tefé.

– Po przejściu na emeryturę pojechał w głąb Amazonii, gdzie został proboszczem. Daleko od cywilizacji, tylko łodzią można było dotrzeć do jego parafii. Chciał pracować wśród ludzi do końca. To niezwykłe i piękne świadectwo – wspomniał biskup.

Przypomnijmy, że w Brazylii pracuje trzeci misjonarz z naszej diecezji ks. Zbigniew Kowalczyk.