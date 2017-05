Bp Turzyński: istotą chrześcijaństwa jest miłość

Istotą chrześcijaństwa jest miłość – przypomniał biskup Piotr Turzyński, który celebrował Mszę świętą w kościele św. Stanisława w Radomiu. 18 maja odbyły się Radomskie Dni Godności. To święto osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz przedstawicieli placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

W homilii bp Turzyński mówił, że we współczesnym świecie coraz trudniej jest okazywać postawę miłości wobec drugiego człowieka. – We Francji zakazano publikacji obrazów dziećmi z Zespołem Downa. Jakby Francja nie potrafiła kochać. Dlatego cudowne jest, że w Radomiu, od lat organizowane są Dni Godności, które mówią, że trzeba kochać, że człowiek spełnia się, gdy kocha i służy innym. Miłość to istota chrześcijaństwa – mówił biskup pomocniczy radomski.

Bp Turzyński nawiązał także do rocznicy objawień fatimskich. – Jest jakaś tajemnica cierpienia. Matka Boża w Fatimie prosiła dzieci, żeby ofiarowały cierpienie za innych. To znaczy, że cierpienie jest wartościowe, że jest skarbem. Jeśli służymy w jakikolwiek sposób osobom cierpiącym, to może ten skarb nas też trochę dotyka. Cierpienie jest jakimś niezwykłym skarbem od Pana Boga. Dobrze, że jesteście – mówię do osób chorych, niepełnosprawnych – i dobrze, że jesteście wy, którzy się opiekujecie, pracujecie, ale jest też cała rzesza wolontariuszy. Bóg zapłać za taką pracę. Patrząc na was, uczymy się i my też miłości, uczymy się szacunku i godności człowieka. Jesteście nam wszyscy potrzebni – mówił biskup.

W trakcie imprezy dzieci niepełnosprawne stworzyły wyjątkowy obraz. Na kilkumetrowym płótnie malowały kolorowe kwiatki i motylki. Niektórzy zostawili swój odcisk. Dzieło na płótnie już w przyszłym tygodniu pojedzie do papieża Franciszka. – Chcielibyśmy zrobić coś wyjątkowego, co pokaże nasze hasło, że radość jest w nas. Chcemy, żeby coraz więcej osób się o nas dowiedziało. Nie tylko o naszym stowarzyszeniu, ale o całej społeczności Radomia – powiedziała Karolina Skóra ze Stowarzyszenia Budujemy Przystań.

Tegoroczne Radomskie Dni Godności to już 14. edycja akcji. – Tak naprawdę w naszym mieście dni godności trwają 365 dni w roku. Te trzy dni to natomiast wielkie święto wszystkich, którzy cenią miłość. Dziękuję niepełnosprawnym i wszystkim, którzy ich wspierają za siłę jaką nam wszystkim pokazujecie i za to, że jesteśmy tu dziś razem – mówił wiceprezydent Jerzy Zawodnik, przekazując uczestnikom festynu symboliczny klucz do bram miasta.

Celem organizowanych rokrocznie Radomskich Dni Godności jest integracja i przełamywanie barier społecznych poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne. W programie tegorocznych obchodów znalazły się m.in. występy artystyczne osób niepełnosprawnych, kiermasz, piątkowy koncert integracyjny w Domu Kultury Idalin oraz zaplanowany na sobotę festyn sportowo-rekreacyjny nad zalewem na Borkach.

Organizatorem Radomskich Dni Godności jest Radomskie Forum Integracyjne.