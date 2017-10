Bp Turzyński: niektórzy zapominają o chrześcijańskich korzeniach Europy

– Niektórzy zapominają o chrześcijańskich korzeniach Europy – mówił bp Piotr Turzyński, który zainaugurował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu. Dzisiaj wieczorem w ramach wydarzenia zaplanowano spotkanie z ks. abp. Grzegorzem Rysiem.

Bp Turzyński, nawiązując do Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, mówił o cywilizacyjnych zasługach Kościoła, chrześcijaństwa i wypierania tego ze świadomości przez współczesnych.

– Bardzo to bolesne, że niektórzy w Europie zapominają o chrześcijańskich korzeniach, o tym, że pierwsze szpitale tworzyli mnisi, o tym, że na pielęgniarkę mówi się siostro, bo to pierwsze siostry zakonne opiekowały się chorymi. Niektórzy chcą wyciąć chrześcijaństwo zapominając, że to pierwsze Uniwersytety tworzyli ludzie Kościoła – chrześcijanie. Niektórzy chcieliby zapomnieć o krzyżach na szczytach gór w Alpach, Tatrach – mówił biskup Turzyński.

Duchowny podkreślał, że trzeba iść przez życie zawsze z nadzieją i nigdy nie załamywać rąk. Przypomniał też, że pontyfikat św. Jana Pawła II był właśnie świadectwem nadziei.

– Świadkiem nadziei nazwał papieża z Polski jego biograf George Weigel. „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” to z kolei pierwszy akcent podczas Mszy św., rozpoczynającej posługę piotrową – przypomniał biskup Turzyński.

Zauważył, że po ludzku Karol Wojtyła mógł stracić nadzieję. – Bardzo szybko musiał bowiem pożegnać się z bliskimi, a czas stalinizmu też nie napawał optymizmem. Do końca życia, nigdy nie można się poddawać. Trzeba wierzyć w dobro. Ta siła płynęła z wiary w Boga – mówił biskup.

O nadzieję, ufność apelował do Polaków papież podczas pielgrzymek do Ojczyzny. – Ojciec Święty prosił, byśmy mieli ufność wbrew ludzkiej słabości. Nawet gdyby po raz tysięczny zdarzył się grzech, to Bóg jest od niego większy. Idźmy naprzód z nadzieją. Choćby nie wiem jak wielkie zło było, czy w naszej historii, czy w Europie, świecie, czy w każdym ludzkim życiu – choroba, cierpienie, grzech, słabość, smutek, to jednak idźmy naprzód z nadzieją. Jest Bóg – mówił ks. bp Turzyński.

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, dzisiaj o 18.00 w kościele Matki Bożej Królowej Świata przy ul. Grzybowskiej 22 będzie celebrowana Msza św. oraz „Ecce homo”, czyli rozmowa z ks. abp. Grzegorzem Rysiem.

We wtorek 10 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej o 17.00 odbędzie się wernisaż wystawy Łukasza Babuli „Portret Sacrum. Fotografie z I Komunii Świętej”. W środę 11 października o 18.00 w Resursie wernisaż wystawy fotografii Wojciecha Stana „Polskie Benedyktynki Mniszki” i spotkanie z siostrą Małgorzatą Borkowską – historykiem życia zakonnego, tłumaczką i pisarką. Dzień później od 11.00 w Resursie przegląd teatrów amatorskich. Wystąpi m.in. Teatr „Scene” z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Teatr „Scena II LO”, czy Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”. W sobotę 14 października o 18.00 w kościele Matki Bożej Królowej Świata Msza św. i koncert zespołu „Exodus”.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej zakończy się w niedzielę 15 października o 18.00 Mszą św. w kościele Matki Bożej Miłosierdzia oraz koncertem „Sine nomine”.