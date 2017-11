Bp Turzyński: świętość miarą każdego człowieka, nie tylko biskupa czy siostry zakonnej

Świętość nie jest zarezerwowana dla biskupa, księdza czy siostry zakonnej. Jest to miara każdego człowieka: w każdym powołaniu, w każdym zawodzie, w każdym stanie życia! – mówił bp Piotr Turzyński, który w uroczystość Wszystkich Świętych wygłosił homilię na cmentarzu komunalnym na Firleju w Radomiu. Mszy świętej przewodniczył biskup Henryk Tomasik. Radomski cmentarz w okresie II wojny światowej był miejscem straceń kilkunastu tysięcy osób.

– Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas, żebyśmy spojrzeli ponad to życie, ponad czas i przestrzeń. To spojrzenie ponad to nie jest tylko jakaś nostalgia, ale wielka nasza nadzieja, spojrzenie ku wieczności – powiedział biskup Turzyński. Podkreślił również, że dzisiejsza uroczystość jest pełna optymizmu, bo mówi nam, że niebo jest możliwe do osiągnięcia, to cel ludzkiego życia.

Dalej mówił, że każdy człowiek jest powołany do świętości. Przybliżył również sylwetki osób wyniesionych na ołtarze, którzy żyli w minionym stuleciu, m.in. Hiacyntę i Franciszka Marto, siostrę Faustynę, Edytę Stein, Joannę Berettę Mollę, Jana Pawła II czy ks. Jerzego Popiełuszkę.

Na radomskim cmentarzu przy ulicy Ofiar Firleja spoczywają zwłoki ponad 15 tys. osób, zamordowanych przez hitlerowców w masowych egzekucjach. Wśród pomordowanych było wielu więźniów z radomskiego więzienia i mieszkańców getta żydowskiego.

Do pierwszej egzekucji na Firleju doszło 4 kwietnia 1940 roku. Niemcy rozstrzelali wówczas 145 chłopów ze wsi Gałki, Gielniów i Mechlin, za udzielanie pomocy oddziałom majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Zamordowanych zasypano piachem. W maju 1940 roku rozstrzelano ok. 3500 osób – cywilów, żołnierzy, nauczycieli, partyzantów, rolników, którzy odmawiali przekazywania kontyngentów.