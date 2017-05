Bp Tyrawa do diakonów: jesteście wybrani po to, żeby zamanifestować hierarchię wartości

„Jesteście wybrani po to, żeby zamanifestować hierarchię wartości” – mówił w bydgoskiej katedrze biskup ordynariusz Jan Tyrawa, podczas uroczystości przyjęcia święceń diakonatu przez bydgoskich alumnów.

Biskup, który udzielił dwóm alumnom Wyższego Seminarium Duchownego diecezji bydgoskiej święceń diakonatu, podkreślił podczas homilii, że wybór diakonów w Kościele pierwotnym służył temu, aby zachować hierarchię wartości. Mówiła ona o tym, że apostołowie zostali wybrani do modlitwy i do głoszenia słowa Bożego. – Czy dzisiaj powinna istnieć troska o zachowanie owej hierarchii wartości? Tak, gdyż jej zachwianie znalazło się w jeszcze większym niebezpieczeństwie – zauważył.

Bp Tyrawa przypomniał, że w życiu należy się trzymać nade wszystko Chrystusa, który chce każdemu powiedzieć o drodze prowadzącej ku wiecznej szczęśliwości, gdzie realizuje się pełnia człowieczeństwa. – Przyjmujecie te święcenia diakonatu z przesłaniem, że życie człowieka jest czymś najważniejszym. Jesteście wybrani po to, żeby zamanifestować hierarchię wartości. Zamanifestować to, co jest najważniejsze, czyli modlitwę oraz głoszenie słowa Bożego, które każdego z nas ma doprowadzić do uczestnictwa w Eucharystii. To wszystko wynika właśnie stąd, że Jezus jest dla nas drogą, prawdą i życiem. To znaczy Kimś, kogo powinniśmy się trzymać – zakończył.

Nowi diakoni pochodzą z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego.

„W każdym powołaniu zawarta jest pewna tajemnica i pewien dynamizm. Bóg woła. Człowiek odpowiada. Bóg woła, ale czy człowiek słyszy? Czy umie rozeznać Jego głos? Nie przyszedłem do seminarium od razu po maturze. Nie mogę też powiedzieć, że od zawsze wiedziałem, że droga kapłaństwa jest drogą mego życiowego powołania. Dopiero podczas pielgrzymki na beatyfikację Jana Pawła II podjąłem decyzję o wstąpieniu do bydgoskiego seminarium. Właśnie tam, w sercu Kościoła, na placu św. Piotra, postanowiłem odpowiedzieć na Bożą Miłość i razem z prorokiem Jeremiaszem wypowiedziałem: «Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść»” – mówił diakon Stanisław Gajek.