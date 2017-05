Bp Tyrawa do neoprezbiterów: misja, którą podejmujecie, ma być naznaczona umiejętnością odczytywania znaków czasu

„Misja, którą podejmujecie, ma być naznaczona umiejętnością odczytywania znaków czasu” – mówił w bydgoskiej katedrze bp Jan Tyrawa. Udzielił on święceń kapłańskich sześciu alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

Biskup ordynariusz podkreślił, że nowi kapłani są posłani do świata, który ma problemy z prawdą, poszukując jej tam, gdzie nie potrafi jej odnaleźć. – W ostateczności to Bóg jest prawdą. I w pewnym sensie stajemy się dzisiaj wrogami tego świata. Nie schlebiamy mu, nie dopasowujemy się do niego. Jednak właśnie po to zostaliśmy posłani – zauważył.

Pasterz diecezji bydgoskiej podkreślił, że misja, którą podejmują neoprezbiterzy ma być naznaczona przede wszystkim umiejętnością odczytywania znaków czasu. – Wy tę umiejętność musicie opanować do perfekcji. Inaczej jesteście światu niepotrzebni. Macie głosić, że współczesne problemy mogą być rozwiązane jedynie w Bogu i z Bogiem. To jest nie tylko trudna misja, ale jednocześnie odpowiedzialna. Nie szukajcie środków, które podsuwa świat. Szukajcie tych, które przynosi Ewangelia – powiedział.

Neoprezbiterzy pochodzą z Białośliwia, Bydgoszczy i Sępólna Krajeńskiego. – Kilka miesięcy przed wstąpieniem do seminarium, dane mi było odkryć, że oprócz moich dopracowanych ludzkich planów na przyszłość są te nieco inne, nakreślone przez Pana Boga. To droga kapłańskiego powołania, którą odczytałem nie jako przymus, ale przygodę, zaproszenie do oddania swojego życia Jemu i ludziom. Moment święceń kapłańskich jest dla mnie wielkim darem, jaki Pan złożył w moje ręce. Jest przypieczętowaniem wezwania, jakie Bóg skierował do mnie, abym szedł i pełnił Jego dzieła – powiedział ks. neoprezbiter Bartłomiej Brzeziński.