Bp Tyrawa: tylko Bóg może być gwarantem spełnienia się ludzkich nadziei

„W ostateczności tylko Bóg może być gwarantem spełnienia się ludzkich nadziei” – mówił podczas Eucharystii w bydgoskim kościele świętej Jadwigi Królowej biskup Jan Tyrawa. W świątyni na Wzgórzu Wolności odbyło się diecezjalne spotkanie młodzieży, które było jednocześnie inauguracją kolejnego już Dnia Papieskiego.

– Koncentrujemy się wokół nadziei, by z niej czerpać moc i siłę – to wszystko, co pomaga człowiekowi przezwyciężać trudności i przeszkody na drodze realizacji jego powołania – mówił biskup Jan Tyrawa. Pasterz diecezji zauważył, że nadzieja jest wewnętrznym przekonaniem człowieka, że jutro będzie lepsze. – Stąd warto dla tego jutra się trudzić. Bez tego wewnętrznego przekonania człowiek nie potrafiłby żyć – dodał.

Siedemnasta edycja Dnia Papieskiego była przeżywana pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”. – Potrzebujemy wciąż wracać do św. Jana Pawła II, którego nauczanie – także to dotyczące chrześcijańskiej nadziei – nabiera wyjątkowego znaczenia. On wciąż przypominał światu, że jest coś więcej, nie tylko to, co mamy tu na wyciągnięcie dłoni. Iść naprzód z nadzieją to być głęboko przekonanym, że jest Ktoś, kto na nas czeka, daje nam prawdziwe życie – dodał ks. dr Sylwester Warzyński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Jak podkreślił diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Piotr Wachowski, młodzież została tym razem zaproszona do „odświeżenia przyjaźni z Duchem Świętym”. – Za kilka tygodni rozpoczniemy rok duszpasterski pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Stąd podczas Dnia Papieskiego, idąc z nadzieją w przyszłość, chcemy zapraszać do naszego życia Tego, który jest jego Ożywicielem, czyli właśnie Ducha Świętego. Każdy uczestnik Mszy Świętej otrzymał zapakowany prezent, którego zawartość symbolizowała obecność Ducha Świętego – tłumaczył ks. Piotr Wachowski. – Całą wspólnotą cieszymy się z takich wydarzeń, ponieważ czuć na nich siłę bydgoskiej młodzieży w Kościele – dodała Agata Graczyk z młodzieżowego wolontariatu „4don4Lord” („Fordon dla Pana”) bydgoskiej parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników.

Po Mszy św. młodzi przeszli w radosnym orszaku ze Wzgórza Wolności do Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, gdzie odbywała się dalsza część obchodów Dnia Papieskiego.