Bp Wątroba apeluje o poparcie inicjatywy „Zatrzymaj aborcję”

Z apelem o udzielenie wsparcia obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” zwrócił się do wiernych diecezji rzeszowskiej jej ordynariusz bp Jan Wątroba. Biskup apeluje o włączenie się w zbiórkę podpisów pod projektem zmierzającym do zakazania aborcji eugenicznej.

1 września br. rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcję!”. Zbiórka podpisów potrwa do 15 listopada. W specjalnym liście biskup rzeszowski Jan Wątroba, przypominając o nienaruszalnej godności każdej ludzkiej osoby, zachęca diecezjan do włączenia się do akcji. Ordynariusz diecezji rzeszowskiej wyraża nadzieję na powodzenie inicjatywy, która zmierza do pełnej ochrony życia nienarodzonych.

„Po raz kolejny stajemy przed wielkim wezwaniem do podjęcia na nowo troski o życie ludzkie. Dzięki nowej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję!” został złożony w Sejmie projekt ustawy, która będzie zakazywała aborcji eugenicznej, czyli zabijania dzieci poczętych, podejrzewanych o niepełnosprawność bądź chorobę” – przypomina biskup.

„Mając świadomość wielkiej i nienaruszalnej godności każdej ludzkiej osoby, z jej prawem do życia jako wartości fundamentalnej, jesteśmy zobowiązani w szczególny sposób do ochrony życia osób najbardziej niewinnych i bezbronnych, jakimi są dzieci nienarodzone” – podkreśla hierarcha.

„Dotychczasowe inicjatywy nie przyniosły zmiany ustaw zezwalających na zabijanie nienarodzonych. Obecnie istnieje szansa, by tę sprawę podjąć na nowo, z nadzieją, że uda się dokonać znaczącego postępu na drodze do pełnej ochrony życia nienarodzonych. Dlatego bardzo gorąco proszę Was, drodzy Bracia i Siostry, o udzielenie poparcia inicjatywie ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję!”, której celem jest usunięcie z polskiego prawa możliwości zabijania dzieci nienarodzonych ze względu na to, że są chore, a nawet tylko dlatego, że podejrzewa się u nich chorobę” – uważa bp Wątroba.

Apeluje, by wobec tej inicjatywy nie pozostawać obojętnym – „niech jak najwięcej osób podpisze się pod tym projektem, by w ten sposób dać świadectwo naszej troski o życie. Ufam, że ta inicjatywa będzie ważnym i skutecznym krokiem w kierunku zagwarantowania w polskim prawie pełnej ochrony życia każdej ludzkiej istoty” – podsumowuje swój apel bp Jan Wątroba.