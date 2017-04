Bp Wętkowski: w głoszeniu prawdy Ewangelii nie wolno się cofnąć ani o krok

„Nawet wtedy, gdy wiemy, że to kogoś zaboli, że będą się sprzeciwiać, że będą krzyczeć, że wyjdą na ulice i będą manifestować – nie wolno się cofnąć ani o krok w głoszeniu prawdy Ewangelii” – mówił dziś w Gnieźnie bp Krzysztof Wętkowski.

Biskup pomocniczy gnieźnieński wygłosił homilie podczas Mszy św. sprawowanej z okazji uroczystości św. Wojciecha, w której tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, gnieźnieńscy duchowni, Kapituła Prymasowska oraz pielgrzymi z parafii, które otrzymały tego dnia relikwie biskupa-męczennika.

Eucharystii przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Obecne były także wspólnoty warszawskiego Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, seminarium zgromadzenia chrystusowców oraz gnieźnieńskiego seminarium duchownego.

W homilii bp Wętkowski, nawiązując do misji i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, a także wezwania Chrystusa z czytanej wcześniej Ewangelii „Idźcie i głoście!”, które – jak przypomniał – jest hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, mówił o warunkach, jakie muszą być spełnione, by owo głoszenie było skutecznie i owocne. Pierwszy z nich to wolność.

„Ewangelię trzeba głosić w wolności” – tłumaczył duchowny dodając, że wiele i wielu dziś o wolności mówi, ale niewielu w niej naprawdę żyje. Są całe setki, tysiące miliony niewolników myślenia, którzy nawet nie zauważają, jak bardzo są schematyczni w swoich wypowiedziach, rozmowach, jak mało tam samodzielności myślenia. „Uczeń Chrystusa musi myśleć samodzielnie” – podkreślił biskup pomocniczy gnieźnieński.

Drugi warunek – kontynuował – to „odwaga w głoszeniu Ewangelii, nawet wtedy, gdy doskonale wiemy, że kogoś zaboli, że będą się sprzeciwiać, że będą krzyczeć, że wyjdą na ulice, że będą manifestować. Nie wolno się cofnąć ani o krok w głoszeniu prawdy Ewangelii” – podkreślił.

Oprócz odwagi potrzeba też czynienia tego, czego chce Bóg, a nie tego, czego chce człowiek. „Trzeba wciąż tego szukać i bronić za wszelką cenę” – mówił bp Wętkowski.

I wreszcie – wyliczał dalej – potrzebny jest sprzeciw sumienia. „Nikt nie może ograniczyć sprzeciwu sumienia człowieka, żaden parlament ani krajowy, ani europejski, nikt, bo to jest prawo Boże i prawo naturalne” – zaznaczył dodając, że każdy ma prawo postępować według swojego sumienia i sprzeciw sumienia musi być zachowany. „To są wskazania, jakie dzisiaj odnajdujemy w Słowie Bożym, gdy myślimy o tym, co to znaczy wezwanie «idźcie i głoście» – wskazał biskup pomocniczy gnieźnieński.

Pod koniec Mszy św. Prymas Polski abp Wojciech Polak przekazał przedstawicielom wspólnot i parafii relikwie św. Wojciecha. Otrzymały je: Konwent św. Jerzego w Kownie (Litwa), parafia pw. św. Wojciecha w Kołobrzegu (diecezja koszalińsko-kołobrzeska), parafia pw. św. Wojciecha w Balicach (archidiecezja szczecińsko-kamieńska) oraz parafia pw. św. Antoniego w Toruniu (diecezja toruńska).

Abp Wojciech Polak wręczył także nominacje kanonickie i prałackie księżom archidiecezji gnieźnieńskiej.