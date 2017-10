Bp Wojtuś: młodemu człowiekowi trudno usłyszeć słowa „Pójdź za mną!”

W kulturze, która jest przeniknięta ateizmem, relatywizmem i kłamstwem, młodemu człowiekowi trudno jest usłyszeć słowa „Pójdź za mną!” i zarazem odpowiedzieć: „Oto idę” – mówił w bydgoskim Sanktuarium Nowych Męczenników bp senior Bogdan Wojtuś.

W świątyni zorganizowano dzień skupienia dla członków Stowarzyszenia Wspierania Powołań. Spotkanie dziękczynno-modlitewne zgromadziło przedstawicieli parafialnych kół, które działają na co dzień na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej.

W swoim słowie bp Wojtuś odwołał się do osoby kard. Roberta Saraha, który jest prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. – Zwrócił on uwagę na cztery zagrożenia, które weszły w codzienne życie i kulturę europejską. To ateizm, życie jakby Boga nie było, ataki na małżeństwo i rodzinę oraz ataki na życie od poczęcia po naturalny kres – mówił.

Według biskupa, w kulturze, która jest przeniknięta ateizmem, relatywizmem i kłamstwem, młodemu człowiekowi trudno jest usłyszeć słowa „Pójdź za mną!” i zarazem odpowiedzieć „Oto idę”. – W świetle tego widzimy, jak bardzo potrzebna jest modlitwa – dodał.

Uczestnicy dnia skupienia podkreślali aktualność słów Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało…”. – W Ewangelii słyszymy również, że mamy prosić Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje. Fundamentem jest modlitwa – dodał prezes Stowarzyszenia Wpierania Powołań Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. kan. Robert Nurski.

Podczas skupienia w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników nie mogło zabraknąć tematu związanego z męczeństwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który 19 października 1984 r. sprawował w świątyni swoją ostatnią posługę. Świadectwo o kapłanie wygłosił ks. Henryk Jankowski. Uczestnicy zobaczyli liczne pamiątki-relikwie związane z męczennikiem oraz podjęli specjalne rozważania różańcowe, modląc się w intencji rychłej kanonizacji. – Założyciel naszego stowarzyszenia w archidiecezji gnieźnieńskiej – ks. kan. dr Jan Tadych powtarzał, że młodzież jest dobra. Potrzeba tylko wytrwałej pracy kapłanów i świeckich, która przyciągnie do Chrystusa i rozbudzi w młodym człowieku powołanie – powiedział Stefan Szymkowiak, prezes koła z parafii w Żydowie.

Do najważniejszych zadań stowarzyszenia należy pogłębianie formacji chrześcijańskiej, modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, działania apostolskie przyczyniające się do szerzenia wśród wiernych odpowiedzialności za sprawę powołań do życia konsekrowanego. – Pragniemy wspólnie podejmować i gorliwie wypełniać różne inicjatywy na pożytek nie tylko nas samych, Kościoła, ale i całego świata, który niestety nie odczuwa ani potrzeby nawrócenia, ani korzystania z Bożego miłosierdzia oraz słowa Bożego i Eucharystii – powiedział prezes Stowarzyszenia Wpierania Powołań Diecezji Bydgoskiej ks. prałat dr Zygmunt Zaborowski.

Stowarzyszenie Wspierania Powołań w archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczęło swoją działalność w 1993 r. Dzisiaj liczy 65 kół i ponad 1500 członków. W diecezji bydgoskiej zostało umocowane przez biskupa ordynariusza Jana Tyrawę w 2007 r. Liczy 49 kół i 800 członków.