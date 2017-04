Bp Zadarko: Franciszek sprawy uchodźców traktuje jako najważniejsze

Franciszek od samego początku swego pontyfikatu sprawy uchodźców traktuje jako najważniejsze – mówił bp Krzysztof Zadarko, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Imigracji podczas spotkania z cyklu „Zrozumieć Franciszka”, które odbyło się w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach, pod hasłem: „Dlaczego Franciszek umiłował uchodźców”.

Bp Krzysztof Zadarko opowiadał o tym, dlaczego kwestia losów ludzi, którzy musieli opuścić własne domy, by uciekać przed wojną i nędzą materialną, jest tak ważna dla papieża Franciszka oraz o tym, jaki jest oddźwięk nawoływania Ojca Świętego w polskim Kościele.

Duchowny zwrócił uwagę na to, że mniemanie, iż możemy zbudować sobie świat, w którym nie będzie nas interesował człowiek, będący gdzieś daleko, żyjący w biedzie i nędzy, jest iluzją.

Zdaniem prelegenta, wybór Franciszka na papieża jest niezwykłym darem Opatrzności Bożej, ponieważ wybór papieża jest znakiem Bożym i Jego odpowiedzią na współczesne status quo i kontekst świata, w którym Kościół się znajduje.

– Żeby zrozumieć miłość Ojca Świętego do uchodźców, trzeba najpierw zrozumieć jego pochodzenie. Jest on z rodziny emigranckiej, pochodzi z Ameryki Łacińskiej, gdzie Kościół ma socjalne i socjologiczne podejście do rzeczywistości. Ten papież, podobnie jak wszyscy papieże, jest wpisany w ciągłość Kościoła i pontyfikatu – mówił bp Zadarko.

Hierarcha zachwalał Adhortację apostolską „Evangelii Gaudium”. – Wszystko jest w tym dokumencie sprowadzone do jednej fundamentalnej rzeczy: odpowiedzią człowieka, chrześcijanina, katolika na dzisiejsze problemy jest sięgnięcie po miłosierdzie Boga. Tylko miłosierdzie Boga może rozwiązać gigantyczne problemy, jakie są we współczesnym świecie. A Kościół jest do tego powołany, aby dawać światu nadzieję, jeśli tego nie czyni, to zdradza samego siebie i jałowieje – wskazał.

Delegat KEP ds. Imigracji zaniepokoił się tym, że światowe media milczą o porażającej skali problemów uchodźców. – Fakty i skalę problemów uchodźców należy znać, bo one pozwolą nam zrozumieć, dlaczego papież Franciszek od samego początku swego pontyfikatu sprawy uchodźców traktuje jako najważniejsze – podkreślał biskup.

Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, z ramienia KEP odpowiada za zaangażowanie polskiego Kościoła w pomoc uchodźcom. Jest także zaangażowany w ideę organizowania w Polsce przez Caritas korytarzy humanitarnych dla uchodźców z Syrii, Jordanii i Libanu.

W czwartek 6 kwietnia, o 18.00 w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu, odbędzie się spotkanie z Martą Titaniec, kierowniczką Działu Projektów Zagranicznych Caritas Polska, która była w tym roku w Aleppo na zaproszenie miejscowego biskupa.

Podczas spotkania opowie o cierpieniach Syryjczyków i opisze, jak wygląda największe miasto Syrii, w którym od 20 lipca 2012 do 15 grudnia 2016 toczyły się intensywne walki między syryjską armią narodową i rebeliantami. Powie też o tym, jakie są obecne potrzeby mieszkańców zniszczonego miasta i jak można zaangażować się w pomoc.

Organizatorem obu kwietniowych spotkań jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.