Bp Zając: męka i śmierć Jezusa to cena jaką zapłacił za nasze szczęście

– Męka i śmierć Jezusa to cena jaką zapłacił za nasze szczęście – mówił bp Jan Zając podczas Mszy św. odprawionej 8 kwietnia w bazylice św. Floriana w Krakowie. Świątynia ta była ostatnim miejscem wielkopostnych nabożeństw stacyjnych archidiecezji krakowskiej.

– Wielkopostna pielgrzymka, która rozpoczęła się w Środę Popielcową dzisiaj dobiega końca. Przez trzydzieści cztery dni trwała wędrówka śladami męczenników w Rzymie i naszym królewskim Krakowie – mówił w homilii bp Jan Zając. – Wielkopostni pielgrzymi z Krakowa gromadzą się w tej świątyni przy św. Florianie, męczenniku i ufamy, że jego orędownictwo wyprosi Boże dary dla wszystkich uczestników wielkopostnego pielgrzymowania – dodał hierarcha.

Zdaniem biskupa, Boże słowo ukazuje Boży zamysł doprowadzenia każdego człowieka do zbawienia, wyprowadzając ich z niewoli grzechu i obdarzając łaską. – To my jesteśmy tym ludem Bożym. To my jesteśmy ogarnięci bractwem wyzwolenia i zbawienia – podkreślił bp Zając dodając, że jednak wszystko ma swoją cenę. – Nasze zbawienie jest nam podarowane z miłości – wyjaśniał.

Według duchownego odkupienie jest drogocenne i tylko ofiara Syna Bożego może stanowić przeciwwagę dla grzechów człowieka. Zwrócił on uwagę, że słowa ”lepiej jak jeden człowiek umrze za lud” wypowiedziane przez Kajfasza stały się proroctwem. – Jezus ofiarował życie za swój lud i czynił to z posłuszeństwem woli Ojca. Dlatego właśnie zostanie wywyższony – mówił biskup.

– Męka i śmierć Jezusa są ceną, którą Jezus zapłacił za nasze szczęście – zaznaczył hierarcha. – Jezus oddał życie za życie, aby życie mogło zwyciężyć. Taka jest taktyka zbawienia – podkreślił bp Zając.

Jego zdaniem droga do zbawienia to oddanie swojego życia, aby zyskać życie wieczne. – Taką drogą poszli uczniowie Pana i na taką drogę wzywa nas Jezus na początku Wielkiego Tygodnia – powiedział kaznodzieja.

– Trzeba nam wraz z Jezusem przeżywać te chwile, abyśmy osobiście dotknęli tej miłości miłosiernej naszego Odkupiciela. Osobiście, serdecznie w tajemnicy naszych serc. A na tej drodze, na którą wchodzimy wspierają nas męczennicy, którzy dali życie, aby zyskać życie wieczne – mówił biskup. – Wspierają nas dawni męczennicy (…) i tylu męczenników współczesnych, a wśród nich zapewne ś.p. Helenka- zakończył bp Zając.