Brazylijscy biskupi poparli strajkujących

Brazylijscy biskupi poparli strajk generalny, który jest protestem przeciwko reformie emerytur i projektowi elastycznego zatrudnienia. Brazylijczycy sprzeciwiają się polityce zaciskania pasa prezydenta Michela Temera. Konferencja episkopatu wyraziła także swą solidarność z 14 mln bezrobotnych.

Główną kością niezgody jest wydłużenie wieku emerytalnego: dla mężczyzn z 60 do 65 lat, a dla kobiet z 55 do 62 lat. Strajk generalny, który sparaliżował największe miasta Brazylii, na ulice której wyszło w sumie kilkadziesiąt milionów ludzi, odbył się 28 kwietnia z inicjatywy nie tylko związków zawodowych, ale także organizacji społecznych. Według portalu Outras Palavras do udziału w nim wezwało również 93 biskupów – za pośrednictwem opublikowanych komunikatów lub przesłań wideo.

Już 23 marca przewodniczący Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii kard. Sérgio da Rocha wezwał ludzi dobrej woli do mobilizacji w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla narodu brazylijskiego, a szczególnie dla najuboższych. Projekt reformy emerytalnej uznał za wybór „drogi społecznego wykluczenia”.

Prezydium CNBB wezwało w przeddzień strajku do organizowania pokojowych demonstracji w całym kraju. Za niedopuszczalne uznało to, by reforma emerytalna, która będzie miała wielki wpływ na życie ludzi, odbierając im prawa wcześniej nabyte, została przyjęta przez parlament bez szerokiego dialogu władzy ze społeczeństwem.

W związku z pierwszomajowym Świętem Pracy CNBB podkreśliła, że praca ma zasadnicze znaczenie dla godności człowieka jako jeden z wymiarów jego życia na ziemi. – Poprzez pracę osoba uczestniczy w dziele stworzenia, wnosi swój wkład w tworzenie sprawiedliwego społeczeństwa. Pracownik nie jest towarem i nie może zostać sprowadzony do stanu przedmiotu. Jest podmiotem i ma prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, którego nie mierzy się jedynie kosztem pracy, ale także prawem do jakości godnego życia – napisali biskupi w swoim komunikacie.

Do mobilizacji wezwały też instytucje związane z CNBB, takie jak: Komisja Duszpasterstwa Ziemi, Indiańska Rada Misyjna, Duszpasterstwo Więzienne, Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Caritas Brazylia.