Brazylijski kardynał nie zgadza się na wyśmiewanie figury Chrystusa

Kard. Orani Tempesta sprzeciwił się publikacji londyńskiego dziennika „The Guardian”, który zamieścił fotomontaż wyśmiewający górujący nad Rio de Janeiro posąg Chrystusa Odkupiciela.

2 czerwca dziennik zamieścił artykuł „Operacja prania samochodów: czy jest to największy skandal korupcyjny w historii?”, opisujący obecną sytuację polityczną i gospodarczą oraz przypadki korupcji w Brazylii. Ilustrację do tego tekstu stanowi fotomontaż, przedstawiający słynną na cały świat wielką rzeźbę Pana Jezusa, trzymającego w jednej z wyciągniętych rąk mieszek z pieniędzmi, które wysypują się na miasto, w drugiej zaś pistolet.

Komentując ten obraz, kardynał powiedział w programie brazylijskiej stacji telewizyjnej Red Globo, że „Chrystus Odkupiciel jest symbolem narodu, a także symbolem wiary”. „Ukazując Odkupiciela w takiej formie, dziennik obraża naród brazylijski”, jest to również „pogarda okazywana chrześcijanom, Chrystus nauczał bowiem dokładnie czegoś odwrotnego do tego, co pokazuje ten obraz, uczył, że ludzie winni kochać swych bliźnich i czynić dobrze innym” – podkreślił arcybiskup Rio.

Wyraził ubolewanie, że nie umiano „okazać szacunku narodowi brazylijskiemu ani chrześcijanom”. „Jest nam bardzo przykro z tego powodu i prosimy, aby szanowano wizerunek Chrystusa” – zaapelował purpurat.

Również rektor Sanktuarium Chrystusa Odkupiciela, znajdującego się u stóp posągu, ks. Omar Raposo oświadczył, że zdjęcie w gazecie brytyjskiej jest „bardzo agresywne”. Dodał, że nie można mówić, jakoby naród brazylijski „odznaczał się gwałtownością lub posiadaniem korupcji w genach”.

Posąg Chrystusa Odkupiciela znajduje się na szczycie góry Corcovado na wysokości 710 metrów, mierzy 38 metrów (w tym 8-metrowy cokół-piedestał), waży 1145 ton, a rozpiętość ramion Chrystusa sięga 30 metrów. Decyzję o wzniesieniu go podjęto w 1921, aby uczcić w ten sposób setną rocznicę niepodległości kraju. Oficjalne odsłonięcie wielkiej rzeźby, wykonanej przez francuskiego rzeźbiarza pochodzenia polskiego Paula Landowskiego, nastąpiło 12 października 1931 r. Od tamtego czasu jest ona symbolem miasta, a w 2007 uznano ją za jeden z siedmiu cudów współczesnego świata.

W samej Brazylii Chrystus z Corcovado należy do historycznego dziedzictwa kraju; co roku miejsce to odwiedza ponad 700 tys. turystów z kraju i z zagranicy. W 2014 r. figura przeszła gruntowną odnowę po częściowym jej uszkodzeniu w wyniku uderzenia pioruna w czasie gwałtownej burzy 17 stycznia tegoż roku.