Brenna: XIX Zimowe Igrzyska Abstynentów

W Brennej na Śląsku Cieszyńskim 26 lutego odbyły się XIX Zimowe Igrzyska Abstynentów. Zawody, które zorganizowano w dniu inauguracji 50. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, od 19 lat skutecznie ewangelizują poprzez świadectwo życia w trzeźwości.

Igrzyska rozpoczęły się od koncelebrowanej Mszy św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej Centrum. Liturgii przewodniczył bielsko-żywiecki duszpasterz trzeźwości i kapelan klubów abstynenckich ks. prałat Władysław Zązel. W rozmowie z KAI proboszcz z Kamesznicy podkreślił, że problem nadużywania alkoholu jest wciąż bardzo aktualny.

„Dziś nad wyraz hołubi się wolność. Niestety nie jest to tylko wolność do dobrego, ale niestety jest to też wolność do złego. Ona powinna być ograniczona. Człowiek nigdy nie powinien się wyzbywać daru używania rozumu, danego przez Boga” – zauważył twórca idei „Wesela wesel”.

Kazanie podczas Eucharystii wygłosił sekretarz Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o. Oskar Puszkiewicz OFM. Franciszkanin wskazał, że skuteczne wyjście z tej choroby wiedzie najczęściej przez przemianę duchową. „Dotyczy to też przemiany całego społeczeństwa, narodu” – powiedział duchowny. Przypomniał, że we wrześniu br. odbędzie się Narodowy Kongres Trzeźwości, w którym wezmą udział duszpasterze i liderzy ruchów trzeźwościowych, parlamentarzyści, samorządowcy oraz eksperci od uzależnień.

Marek Zwoliński z Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego podkreślił, że tego typu spotkania są ogromnym umocnieniem dla tych, którzy mieli problem z alkoholem.

W samych konkurencjach sportowych udział wzięło kilkadziesiąt osób. Dorośli uczestnicy przed startem zadeklarowali czasowe lub stałe powstrzymanie się od spożywania alkoholu. Odbyły się konkurencje sportów zimowych w różnych kategoriach wiekowych.

Inicjatorem Igrzysk Abstynentów było Katolickie Towarzystwo Kulturalne (KTK) z Bielska-Białej. Powstało ono w 1992 roku i jest związane z bielską Wspólnotą Przymierza „Miasto na Górze”. Powstaniu Towarzystwa patronował m.in. nieżyjący już dominikanin o. Joachim Badeni OP. Organizacja propagując chrześcijańskie zasady współżycia międzyludzkiego i umacnianie więzi rodzinnych, promuje trzeźwy styl życia i troszczy się o aktywne formy wypoczynku.