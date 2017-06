Brzegi k. Wieliczki: potrzebujący korzystają z pomocy w Domu Miłosierdzia powstałym na ŚDM

Kilkadziesiąt osób potrzebujących korzysta z pomocy w Domu Miłosierdzia, wybudowanym na obrzeżach Campusu Misericordiae w Brzegach pod Wieliczką, gdzie pod koniec lipca ub. roku odbyła się Msza św. wieńcząca Światowe Dni Młodzieży. Obiekt podczas swojej wizyty poświęcił papież Franciszek. – Dziś miejsce to stanowi trwały i żywy pomnik ŚDM – mówi ks. Bogdan Kordula, dyrektor Caritas archidiecezji krakowskiej.

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Campus Misericordiae” powstał jako dar Gminy Wieliczka i jako pamiątka Światowych Dni Młodzieży. Ośrodek powstał z myślą o osobach starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Celem świadczonej tam pomocy jest zapobieganie osamotnieniu, izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja osób starszych. Nabór prowadzony jest za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce. Obiektem zarządza krakowska Caritas.

Z domu wsparcia dziennego może korzystać docelowo 45 osób. – Obecnie przyjeżdża do nas kilkadziesiąt osób. Podopieczni biorą udział w warsztatach m.in. plastycznych, krawieckich i komputerowych. Mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych oraz zjeść posiłek – mówi ks. Bogdan Kordula, dyrektor krakowskiej Caritas. – Osoby starsze, niepełnosprawne, samotne często dotyka poczucie alienacji społecznej. Odczuwają zagubienie i bezradność wobec często trudnej rzeczywistości, utratę bezpieczeństwa, zagubienie i pustkę. Zależy nam na tym, aby te osoby przełamały barierę „wyjścia z domu”, ponieważ tutaj mogą spędzić ciekawie czas w gronie innych osób – podkreśla ks. Kordula.

Podopieczni spędzają wolny czas w sposób aktywny. Uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych i zajęciach rekreacyjno – sportowych. Organizowane są dla nich wycieczki, pielgrzymki, wspólne wyjścia do kina, teatru i na basen.

Na piętrze znajdują się mieszkania chronione przeznaczone dla piętnastu osób. Jest to rodzaj czasowych mieszkań dla osób, które wymagają pomocy, by poradzić sobie z trudnościami i wyrażają chęć usamodzielnienia się i wyjścia z różnych nałogów. – Jeśli człowiek ma taką wolę i jest zdeterminowany to ma tutaj pełne wsparcie i pomoc do tego, aby stanąć na nogi- wyjaśnia ks. Kordula. – Osoby zagubione, często bezradne w społeczeństwie z pewnymi zaburzeniami mogą dzięki pobytowi w mieszkaniu chronionym skorzystać z pomocy psychologa i pracownika socjalnego, a także podreperować swoje zdrowie i poprawić sytuację życiową – dodaje.

Każde mieszkanie składa się z kuchni, pokoju dziennego i pokoju dla dwóch lub trzech osób z łazienkami. Mieszkają tam osoby skierowane przez gminę Wieliczka, wobec których podjęto interwencję socjalną.

Dyrektor krakowskiej Caritas przyznał, że Campus Misericordiae jest miejscem często odwiedzanym przez turystów oraz grupy pielgrzymów udających się do Łagiewnik, którzy szukają pamiątek po ŚDM. – Ludzie często przyjeżdżają zobaczyć nasz obiekt, pytają jak funkcjonuje i widzą, że to działa. Oglądają apartament papieski, przygotowany z myślą o wizycie papieża Franciszka – wyjaśnia dyrektor Caritas. – Pielgrzymi są zainteresowani tym miejscem, ponieważ to trwała, prawdziwa pamiątka po Światowych Dniach Młodzieży. Miejsce to zdało egzamin i funkcjonuje. To nie jest „martwy pomnik”, ale żywy owoc ŚDM – podkreśla ks. Kordula.

W pobliżu Domu Miłosierdzia znajduje się „Chleb miłosierdzia” czyli magazyn żywności Caritas. Z tego miejsca dystrybuowana jest żywność dla ok. 40 tys. osób z terenu Małopolski w ramach działalności charytatywnej Caritas, ale także współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz udziału w programie dotyczącym pomocy żywnościowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Papież Franciszek podczas ŚDM w niedzielę 31 lipca ub. roku pobłogosławił oba budynki i znajdującą się w Domu Miłosierdzia kopię figury Matki Bożej Loretańskiej, przekazaną przez pielgrzymów z Włoch jako dar diecezji Loreto dla polskiej młodzieży.

Na terenie Campusu Misericordiae w Brzegach w sobotę 30 lipca odbyło się czuwanie młodych z papieżem Franciszkiem, a w niedzielę 31 lipca na zakończenie ŚDM papież odprawił tam Mszę Świętą Posłania. Obok budynków stoi dzwonnica z Dzwonem Miłosierdzia, który zabrzmiał, gdy papież Franciszek przyjechał na Campus Misericordiae.