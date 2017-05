Budzów w Małopolsce: abp Peta z Astany przekazał parafii relikwie bł. ks. Władysława Bukowińskiego

Abp Tomasz Peta, metropolita Astany w Kazachstanie przewodniczył 4 maja uroczystościom przyjęcia relikwii bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Hierarcha przekazał je do parafii w Budzowie w Małopolsce, w archidiecezji krakowskiej.

Hierarcha przewodniczył uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym w Budzowie. Udzielił też sakramentu bierzmowania tamtejszej młodzieży. – Przeżywamy piękną uroczystość. Oto dla nas wszystkich, także dla tych młodych ludzi ks. Władysław Bukowiński wskazuje drogę do świętości. Wiedzie ona poprzez modlitwę, życie dla innych i przebaczenie. Nie wolno nam zamknąć się w nienawiści. Musimy szukać, tak jak czynił to ks. Bukowiński, w każdym choć iskry dobra – podkreślał abp Peta. Hierarcha dodał, że święty Jan Paweł II i bł. ks. Władysław Bukowiński to także orędownicy w niebie, u których możemy szukać pomocy w związku z problemami współczesnego świata.

W homilii metropolita Astany przypomniał kilka faktów z życia bł. ks. Władysława Bukowińskiego, m.in. to, że pracował w Rabce i Suchej. Następnie udzielił sakramentu bierzmowania kilkudziesięciu młodym parafianom. Poświęcił także specjalne krzyże dla bierzmowanych.

Przekazanie relikwii błogosławionego nastąpiło przed Mszą św. Hierarcha poświęcił też figurę Matki Boskiej, która stanęła przed wejściem do świątyni. Jest już tam także pomnik św. Jana Pawła II.

Na zakończenie liturgii wiele osób ucałowało relikwiarz z relikwiami bł. ks. Władysława Bukowińskiego.

W uświetnienie uroczystości zaangażowali się bierzmowani, którzy włączyli się w śpiew, liturgię słowa i odczytali wezwania modlitwy wiernych. Nie zabrakło oczywiście podziękowań od młodzieży dla ks. arcybiskupa. Swoją wdzięczność wyrazili także rodzice nastolatków.

Wszystkim za obecność i przygotowanie uroczystości podziękował ks. Zbigniew Kaleciak, proboszcz parafii w Budzowie. Wśród gości wymienił, m.in. kapłanów – rodaków i pracujących w okolicznych parafiach, na czele z dziekanem ks. Edwardem Antolakiem.

– Cieszę się z tego niezwykłego spotkania. Oto drogi Polski i Kazachstanu łączy osoba bł. ks. Władysława Bukowińskiego, którego tak cenił św. Jan Paweł II. Chciejmy wpatrywać się w tych orędowników w niebie i wypraszać u nich potrzebne łaski dla naszych państw – dodał na zakończenie uroczystości abp Peta.

Hierarcha wyraził też radość z nowego połączenia lotniczego do Astany, które już pod koniec maja tego roku rusza z Warszawy. – To też nowa możliwość łatwiejszego podróżowania między naszymi państwami, szansa także na pielgrzymowanie i przyjazd do kraju mieszkańców Kazachstanu, mających polskie korzenie. Pozwala na to nowa ustawa emigracyjna, przyjęta w ostatnich dniach przez polski rząd – zauważył abp Peta. Hierarcha podkreślił, że Kazachstan postrzega Polskę jako kraj, od którego można się wiele nauczyć.