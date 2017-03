Bukowina Sycowska: bp Janiak konsekrował kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

Biskup kaliski Edward Janiak dokonał konsekracji świątyni w Bukowinie Sycowskiej. Uroczystość połączono z jubileuszem 35-lecia istnienia parafii.

Witając biskupa kaliskiego i wiernych ks. Mariusz Ziętkiewicz, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bukowinie Sycowskiej, wskazał, że 8 marca minęła 35. rocznica erygowania parafii. Poprosił biskupa o dokonanie poświęcenia i konsekracji kościoła.

W homilii biskup kaliski dziękował proboszczowi i parafianom za troskę o świątynię. Przekazał też życzenia od kard. Henryka Gulbinowicza, który 35 lat temu powołał do istnienia parafię w Bukowinie Sycowskiej. Dodał, że kard. łączy się duchowo i modli za tę wspólnotę parafialną.

Wskazywał na rolę, jaką pełni świątynia. – Najważniejszym miejscem w świątyni jest tabernakulum. Nigdzie na kartach Pisma Świętego nie znajdziemy, że Pan Bóg domaga się od ludzi złotego tabernakulum i bogatych świątyń. Pan Bóg chce mieszkać w nas. Wy jesteście świątynią Pana, bo każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a świątynia budowana jest po to, aby sprawować święte sakramenty. My dzisiaj tę świątynię konsekrujemy na chwałę Pana Boga – mówił kaznodzieja.

Odniósł się także do wystawionego w Warszawie spektaklu „Klątwa” obrażającego wartości chrześcijańskie. – Krzyż zawsze był znakiem sprzeciwu i to trwa do dzisiaj. My wierzymy w zmartwychwstanie i jesteśmy pełni optymizmu, a ten fakt rzekomej wolności bez granic w Warszawie bardzo nas zabolał, zwłaszcza, że św. Jan Paweł II wyniesiony do czci ołtarzy został tak zbezczeszczony publicznie. Wreszcie zakończenie tej haniebnej rzekomej sztuki, żeby nawoływać do nienawiści i śmierci to nie jest wolność. W takim wydaniu w naszej ojczyźnie jest to nie do przyjęcia – stwierdził hierarcha.

Dodał, że chrześcijanin nie może być nośnikiem nienawiści. – Chrześcijaństwo uczy nas czegoś więcej, że mamy przebaczać naszym wrogom. Na pewno nie jest to łatwe, ale powinniśmy to realizować w naszym codziennym życiu – zaznaczył bp Janiak.

Przed zakończeniem Mszy św. ks. Rafał Miller podziękował katolikom za to, że ta świątynia nie stała się magazynem, ale pełni swoją rolę. – Dziękuję Wam, że to miejsce jest wciąż Bożym miejscem. Jako ewangelik i chrześcijanin dziękuję Wam za to, że te mury przepełniacie modlitwą. Niech Bóg Wam błogosławi. Ewangelicy wybudowali tę świątynię i dzisiaj radują się, że katolicy z tego korzystają. Z tego jestem dumny i szczęśliwy – powiedział pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Sycowie.

W uroczystości konsekracji kościoła uczestniczyli: kapłani z dekanatu twardogórskiego z dziekanem ks. Ryszardem Jeleniem, ks. Czesław Smardz, ks. Paweł Doruch, poprzedni proboszczowie parafii w Bukowinie Sycowskiej, ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ks. prał. Henryk Orszulak, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieruszowie, pastor Rafał Miller z Sycowa, przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz licznie zgromadzeni wierni. Podczas Mszy św. zaśpiewał Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego.

Parafię w Bukowinie Sycowskiej erygował 8 marca 1982 r. kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski. Kościół parafialny stanowi dawna kaplica ewangelicka wzniesiona w 1804 r., którą po zakończeniu II wojny światowej przystosowano do sprawowania liturgii. Przez wiele lat pełniła funkcję kaplicy filialnej parafii w Międzyborzu. Od 17 czerwca 2014 r. proboszczem jest ks. Mariusz Ziętkiewicz.